ترتيب الدوري السعودي: الشباب يحقق فوزًا صعبًا على الفيحاء ويتمسك بالمركز الثالث (فيديو)

حقق نادي الشباب فوزًا صعبًا على منافسه الفيحاء، اليوم الأحد، في إطار مباريات الجولة الـ22 من الدوري السعودي للمحترفين.

ووضع جون ماري الشباب في المقدمة بهدف في الدقيقة 41 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، وانتهى الشوط الأول بتقدم الشباب 1/0.

وسجل عبدالرحمن سالم السفري هدف التعادل للفيحاء في الدقيقة 58 بتسديدة أرضية رائعة من خارج منطقة الجزاء بعد كرة عرضية من صامويل أوسو.

وجاء هدف فوز الشباب بتوقيع نواف العابد في الدقيقة 80 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء فشل فلاديمير ستويكوفيتش حارس الفيحاء في صدها.

وجدد الشباب فوزه على الفيحاء، حيث كان قد فاز 2/1 أيضًا في الدور الأول.

وحقق الشباب الفوز الـ12 مقابل التعادل 7 مرات، وخسر 3 مرات ليرتفع رصيده إلى 43 نقطة في المركز الثالث متأخرًا بنقطة عن النصر صاحب المركز الثاني، علمًا بأن الاتحاد يتصدر جدول الترتيب، ويملك 51 نقطة من 21 مباراة. ومن المقرر أن يلعب الشباب مع الباطن والاتحاد والطائي في الدوري السعودي، ثم مع الهلال في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، قبل أن يستهل مشواره في دوري أبطال آسيا.

وفي دوري أبطال آسيا أوقعت القرعة الشباب في المجموعة الثانية إلى جانب أندية: مومباي سيتي الهندي، والجزيرة الإماراتي، والقوة الجوية العراقي.

مباراة الهلال والنصر

وكانت صحيفة ”اليوم“ قد أفادت بأن تواجد الجماهير على مدرجات ملعب مرسول بارك في مباراة الهلال والنصر في الدوري السعودي للمحترفين، يوم الخميس المقبل، محل شك.

ومن المقرر أن يستضيف النصر منافسه التقليدي الهلال، يوم الخميس، في قمة مباريات الجولة الـ23 من الدوري السعودي للمحترفين، في ديربي الرياض، بعد أيام من تفوق الهلال 2/1 في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

ووفقًا للصحيفة، فإن أمر تواجد الجماهير في ديربي الرياض محل شك بعد أن دوّن مراقب مباراة النصر وأبها، يوم أمس السبت، في تقريره رمي جماهير النصر قارورة مياه واحدة، وكانت لجنة الانضباط قد علقت عقوبة منع الجمهور من الحضور في حال تكرار المخالفة، في 20 سبتمبر الماضي، ولمدة 6 أشهر.

وسيواجه النصر منافسه الهلال للمرة الرابعة هذا الموسم، حيث حقق النصر الفوز 2/0 في مباراة الدور الأول من الدوري السعودي للمحترفين، وحقق الهلال الفوز في نصف نهائي دوري أبطال آسيا بنتيجة 2/1، وبذات النتيجة في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.