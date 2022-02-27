شقيق سلمان الفرج ينشر مقطع فيديو له من داخل المستشفى

نشر شقيق سلمان الفرج لاعب وسط نادي الهلال، والمنتخب السعودي، مقطع فيديو للاعب من داخل المستشفى، اليوم الأحد، قبل أيام من مواجهة الزعيم والنصر في الدوري السعودي للمحترفين.

وظهر ”الفرج“ في مقطع الفيديو القصير وهو يرتدي جهاز التنفس، ويضع المحاليل في يمده، دون أن يتكلم، وكتب شقيق سلمان الفرج: ”ألف سلامة ما تشوف شر“.

🚨| القائد سلمان الفرج في المستشفى pic.twitter.com/jg7cAXNPsR — صوت الهلال (@SawtAlhilal7) February 27, 2022

ويستعد الهلال لمواجهة النصر، يوم الخميس المقبل، على ملعب مرسول بارك في قمة مباريات الجولة الـ23 من الدوري السعودي للمحترفين.

وتأتي مواجهة الهلال والنصر في الدوري السعودي بعد أيام من مواجهة الفريقين في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، والتي شهدت تفوق الهلال 2/1، وجدلًا تحكيميًا واسعًا بسبب قرارات الحكم الجزائري مصطفى غربال.

وسيواجه النصر منافسه الهلال للمرة الرابعة هذا الموسم، حيث فاز النصر 2/0 في مباراة الدور الأول من الدوري السعودي للمحترفين، وفاز الهلال في نصف نهائي دوري أبطال آسيا بنتيجة 2/1، وبذات النتيجة في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

ويتصدر الاتحاد جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين وفي رصيده 51 نقطة من 21 مباراة، ويأتي النصر في المركز الثاني، وحصد 44 نقطة من 22 مباراة، بينما يملك الشباب 40 نقطة من 21 مباراة في المركز الثالث، ولعب الهلال 19 مباراة حصد منها 37 نقطة، ويحتل المركز الرابع.