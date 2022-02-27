مباراة الهلال والنصر.. تواجد الجماهير في مرسول بارك محل شك

أفادت وسائل إعلام سعودية، اليوم الأحد، أن تواجد الجماهير في مدرجات ملعب مرسول بارك في مباراة الهلال والنصر في الدوري السعودي للمحترفين يوم الخميس المقبل، محل شك.

ومن المقرر أن يستضيف النصر منافسه التقليدي الهلال، يوم الخميس، في قمة مباريات الجولة الـ23 من الدوري السعودي للمحترفين، في ديربي الرياض، بعد أيام من تفوق الهلال 2/1 في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

قنوات SSC تذيع لقاء روسو مدرب النصر.. وتتوعد من ادعى حذفه (فيديو) https://t.co/R7OS1vY4aS pic.twitter.com/NWRMc1XV6H — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) February 24, 2022

ووفقا لصحيفة ”اليوم“، فإن أمر تواجد الجماهير في ديربي الرياض محل شك بعد أن دوّن مراقب مباراة النصر وأبها، يوم أمس السبت، في تقريره رمي جماهير النصر قارورة مياه واحدة، وكانت لجنة الانضباط قد علقت عقوبة منع الجمهور من الحضور في حال تكرار المخالفة في 20 سبتمبر الماضي، ولمدة ستة أشهر.

وحقق النصر فوزا صعبا ومتأخرا بنتيجة 2/1 على أبها على ملعب مرسول بارك، أمس السبت، حيث سجل فينسيت أبو بكر هدفين في الدقيقتين 37 و90+7، في حين سجل أوروس ماتيتش هدف أبها الوحيد في الدقيقة 69، وأضاع زميله ميتشيل تي فريدي ضربة جزاء في الدقيقة 83.

وسيواجه النصر منافسه الهلال للمرة الرابعة هذا الموسم، حيث الهلال الفوز في نصف نهائي دوري أبطال آسيا بنتيجة 2/1، وبذات النتيجة في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

سالم الدوسري يسخر من تاليسكا بفيديو عبر سناب شات (شاهد) https://t.co/lWJk0Y2Dcr pic.twitter.com/4wJinD9zQv — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) February 22, 2022

في حين فاز النصر فاز على الهلال 2/0 في مباراة الدور الأول في الدوري السعودي للمحترفين.

وكانت مباراة الاتحاد والنصر في الجولة الـ20 من الدوري السعودي على ملعب الجوهرة المشعة قبل أيام قد أقيمت بغياب الجماهير، عقوبة من لجنة الانضباط على العميد.

ويتصدر الاتحاد جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين وفي رصيده 51 نقطة من 21 مباراة، ويأتي النصر في المركز الثاني وحصد 44 نقطة من 22 مباراة، بينما يملك الشباب 40 نقطة من 21 مباراة في المركز الثالث. ولعب الهلال 19 مباراة حصد منها 37 نقطة ويحتل المركز الرابع.

وليد الفراج عن انتقادات حكم مباراة النصر والهلال: الانتصارات تتحقق في الملعب https://t.co/qEqTBl4cij pic.twitter.com/LhS7og27E5 — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) February 23, 2022

وبعد مواجهة النصر من المقرر أن يستضيف الهلال منافسه الاتحاد يوم 8 مارس في قمة مباريات الجولة الـ12 (مؤجلة).

وكان آخر تتويج للاتحاد بلقب الدوري السعودي موسم 2008/2009، علما أن الهلال نال اللقب في الموسمين الماضيين، وهو البطل التاريخي برصيد 17 لقبا مقابل 8 ألقاب للاتحاد.