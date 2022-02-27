دائرة الحكام: الحكم مصطفى غربال استمر في قراره الخاطئ باحتساب ركلة جزاء للهلال ضد النصر (فيديو)

أكدت دائرة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم أن قرار الحكم الجزائري مصطفى غربال باحتساب ركلة جزاء للهلال أمام النصر يوم الإثنين الماضي في كأس خادم الحرمين الشريفين، كان قرارا خاطئا.

وأدار الحكم الجزائري مصطفى غربال مباراة الهلال والنصر في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين يوم الإثنين الماضي، والتي شهدت تفوق الهلال 2/1 رغم تأخره 0/1، في مباراة شهدت جدلا تحكيميا كبيرا.

دائرة الحكام تشرح أبرز الحالات التحكيمية للدور ربع النهائي من كأس خادم الحرمين الشريفين. 🔽 pic.twitter.com/Iy4sYlW86t — الاتحاد السعودي لكرة القدم (@saudiFF) February 27, 2022

واحتسب الحكم مصطفى غربال ضربة جزاء للهلال، بعد تدخل من عبدالإله علي العمري على سالم الدوسري في الدقيقة 74 سجل منها سالم الدوسري هدف التأهل للهلال في الدقيقة 80 بعدما سددها على يمين وليد عبدالله حارس النصر.

وقالت دائرة الحكام في شرح للحالات المثيرة للجدل في مباراة الهلال والنصر: ”نشاهد كلا اللاعبين (عبدالإله العمري وسالم الدوسري) يتنافسان بنفس المسافة على الكرة، ومدافع النصر (عبدالإله العمري) يتنافسان بنفس المسافة على الكرة، مدافع النصر يقوم بمنافسة قوية وعادلة مع مهاجم الهلال (سالم الدوسري) ، وهذا النوع من التنافس طبيعي في كرة القدم ولا يستوجب احتساب ركلة جزاء“.

"خلاط سالم الدوسري" يثير الجدل في مباراة النصر والهلال (فيديو) https://t.co/mLtdheATa8 pic.twitter.com/Rm9ncLkI7i — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) February 21, 2022

وأضافت: ”قام حكم الفيديو المساعد باستدعاء الحكم للمشاهدة وهذا إجراء صحيح، وبعد المراجعة والتحقق استمر الحكم على قراره الخاطئ“.

وأوضح: ”حكم الفيديو المساعد يستطيع فقط المساعدة وليس التدخل في قرار الحكم الأساسي في الملعب، قرار حكم الفيديو كان صحيحا، قرار حكم الساحة كان غير صحيح“.

وأكدت دائرة الحكام صحة قرار حكم الساحة في مباراة الهلال والنصر بعدم احتساب ضربة جزاء على الهلال بعد لمسة يد سعود عبدالحميد في الدقيقة 30 وأكدت أن حركة اليد طبيعية لمحاولة المدافع الحفاظ على توازنه في مثل هذه الكرات“.

مسلي آل معمر: النصر تضرر من الحكام الأجانب والمحليين https://t.co/KNoLPtob2z pic.twitter.com/w0hvRmb4W4 — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) February 21, 2022

كما أوضحت أن لقطة دعس سالم الدوسري على قدم أنسيلمو في الدقيقة 42 طبيعية لأن لاعب الهلال سالم الدوسري احتاج وضع قدمه على الأرض ولم يستطع تفادي الدعس، وأشار إلى أن حكم الفيديو لا يتدخل في مثل هذه الحالات.

وعن تدخل علي البليهي مدافع الهلال على علي صادق الحسن بالكوع في الدقيقة 49 قالت دائرة الحكام إن اللقطة لم تكن تستوجب البطاقة الحمراء، وأن اللاعب استحق البطاقة الصفراء وهو ما فعله الحكم.

ومن المقرر أن يلتقي الهلال والنصر مجددا على ملعب مرسول بارك يوم الخميس في قمة مباريات الجولة الـ23 من الدوري السعودي للمحترفين.