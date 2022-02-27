"قطعة الذهب التي كانت تنقص الاتحاد".. إشادة كبيرة بتألق عبدالرزاق حمدالله في "ديربي جدة"

حصد المغربي عبدالرزاق حمدالله، نجم نادي الاتحاد السعودي، الإشادات الأكبر بعد تألقه وإحراز ”هاتريك“ قاد به ”العميد“ لاقتناص النقاط الثلاث من أنياب الأهلي، في ديربي جدة، الذي جمع الفريقين، مساء السبت، في الدوري السعودي للمحترفين.

وبات الهداف المغربي أول لاعب يسجل هاتريك هذا الموسم، بعد تسجيله ثلاثية في مرمى الأهلي، قاد فيها فريقه للفوز (4-3)، على ملعب الأمير عبد الله الفيصل، ضمن الجولة 22 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأصبح حمدالله، أكثر اللاعبين تسجيلا للهاتريك في دوري المحترفين السعودي، بوصوله للثلاثية رقم 8 في تاريخه، متساويا مع مهاجم الأهلي السوري عمر السومة.

وصعد النجم المغربي للمركز السادس في ترتيب هدافي الدوري برصيد 11 هدفا، 3 منها بقميص النصر، ليصبح بينه وبين الثلاثي المتصدر لترتيب الهدافين، 3 أهداف فقط.

تقرير عن مجريات مباراة #الأهلي_الاتحاد في الجولة (22) من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين#كورة_روتانا pic.twitter.com/45mdTy7xnZ — برنامج كورة (@korarotana) February 26, 2022

وقال الناقد الرياضي الحسن اليامي، في معرض تحليله للمباراة: ”الاتحاد هو الذهب وكان ينقصها قطعة إضافية، وحمدالله هو هذه القطعة الجميلة بعد انضمامه للنادي، وحتى حرر رومارينيو وأصبح يتحرك من الخلف ويسجل أهدافا رائعة، ومبروك للاتحاد وحظ أوفر للأهلي“.

وأشار الناقد أحمد المصيبيح: ”استمتعنا بالديربي ومباراة مثيرة وخطيرة وأهداف أشكال وألوان، والاتحاد لديه شخصية بطل، والفريقين في كفة وحمدالله في كفة وهو من حمل الفريق على كتفه، لاعب غير طبيعي ولديه روح ولا ييأس ويقاتل ويحضر في الوقت المناسب، يعالج النواقص الفنية بحضوره، انتقدنا حمدالله سابقا كثيرا ولكن اليوم يجب أن نشيد به“.

أحمد المصيبيح: #حمدالله هو من حمل الاتحاد اليوم على "كتفه"، وأبارك للرياضة السعودية عودة الأهلي #كورة_روتانا #الأهلي_الاتحاد pic.twitter.com/z8Ypco7X6W — برنامج كورة (@korarotana) February 26, 2022

وشدد الإعلامي فلاح القحطاني: ”حمدالله هو هو اللي كان يلعب في النصر ولا أحد يختلف على أخلاقياته ولم يتغير في شيء ولكنه عاد لمستواه في 2018“.

فلاح القحطاني :

"حمدالله" لم يتغير .. ومقطع "ميشيل" مر مرور الكرام ! ..

الحصاد الرياضي …@falahsport pic.twitter.com/kvEEv8LBcw — قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) February 26, 2022

وأشار الناقد سلطان اللحياني: ”حمدالله لاعب مميز في التمركز ويعرف كيفية استغلال العرضيات والكرات الهوائية بشكل أكثر من رائع، وصفقة انضمام النجم المغربي في الميركاتو الماضي من أهم التحولات لموسم الاتحاد للاستمرار في الصدارة واقتناص لقب الدوري“.

ورفع الاتحاد رصيده إلى 51 نقطة من 21 مباراة ليحلق في الصدارة بفارق سبع نقاط عن النصر صاحب المركز الثاني، بينما تجمد رصيد الأهلي عند 25 نقطة من 22 مباراة في المركز التاسع.