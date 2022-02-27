ماجد النفيعي عن إمكانية إقالة هاسي: سيكون هناك تغيير كبير بالأهلي ونبني للموسم المقبل (فيديو)

رفض ماجد النفيعي، رئيس النادي الأهلي السعودي، تحميل مسؤولية خسارة ”ديربي جدة“ أمام الاتحاد، مساء السبت، إلى الألباني بيسنيك هاسي، المدير الفني للفريق.

وسقط فريق الأهلي في فخ الهزيمة أمام الاتحاد، بنتيجة (4-3)، مساء السبت، على ملعب “الأمير عبدالله الفيصل”، في إطار الجولة الـ22 من الدوري السعودي.

وقال النفيعي في تصريحات تلفزيونية، مساء السبت: ”كنا نتمنى نفوز أو نخرج بالتعادل ولكن خسرنا الشوط الأول بأخطاء لاعبينا، وكان لنا ركلة جزاء ولم تحتسب“.

وعن مطالبات الجماهير بضرورة رحيل المدرب هاسي، شدد النفيعي: ”لازم الكل يعرف أن النادي في مرحلة انتقالية غير سهلة على مستوى المديونية والعناصر ولازم أشياء كثيرة تتغير، والموضوع ليس تغيير مدرب واحد ورأينا الفريق لديه جودة لكي يستطيع العودة بعد التأخر بأهداف وفريقنا من أكثر الفرق التي تتمكن من العودة في المباريات، وفي النهاية نحن غير محظوظين، لكن التغيير سيكون على مستوى كبير في الفريق ونبني من الآن للموسم المقبل“.

#برنامج_شوت | ماجد النفيعي – رئيس #الأهلي

لم نكن محظوظين وكانت لنا ركلة جزاء لم تحتسب، وسيكون هناك تغيير كبير للفريق ونبني للموسم القادم.#الأهلي_الاتحاد#قنوات_SSC pic.twitter.com/5In6foyUiy — برنامج شوت (@Shoot_SSC) February 26, 2022

وكان الإعلامي الرياضي وليد الفراج، قد قال عبر برنامجه التلفزيوني، إن إدارة النادي الأهلي ستقوم بالإعلان عن اسم المدير الفني الجديد، قبل مباراة الطائي في الدوري السعودي.

وأوضح الفراج أن هناك اتصالات بين إدارة النادي الأهلي والمدير الفني الجديد حالياً، مشيراً إلى أن الإعلان الرسمي عن اسمه سيكون خلال أسبوع.

وأشار الإعلامي الرياضي إلى أنه من المتوقع أن تكون مباراة الأهلي أمام الاتفاق المقبلة، هي الأخيرة في مشواره هاسي مع ”الراقي“.

تصريحات هاسي

وكان هاسي قد برر خسارة الأهلي في تصريحات تلفزيونية عقب المباراة، قائلاً: ”بدأنا المباراة بشكل جيّد ولكن دافعنا بصورة سيئة ومنحناهم الفرصة والطريق للتسجيل في شباكنا، وقرارات الحكم أثرت علينا“.

وأضاف: ”ركلة جزاء الاتحاد الأخيرة كانت حركة اللاعب محمد خبراني طبيعية، ولا أعلم ما إذا كان الحكم يريد من لاعبنا أن يقطع يده لكي لا يلمس الكرة، وحقيقة كان الحكما غريبا“.

وتابع: ”التحكيم كان نجم المباراة أمس بصراحة، وفي تلك المواجهة والتي قبلها تم احتساب ركلة جزاء علينا في الدقيقة الأخيرة، وما يحدث شيء غريب“.

ويضرب الأهلي في مباراته المقبلة موعداً مع ضيفه الاتفاق، مساء يوم الجمعة، على ملعب “الأمير محمد بن فهد”، في إطار الجولة الـ23 من الدوري السعودي.

ورفع الاتحاد رصيده إلى 51 نقطة من 21 مباراة ليحلق في الصدارة بفارق سبع نقاط عن النصر صاحب المركز الثاني، بينما تجمد رصيد الأهلي عند 25 نقطة من 22 مباراة في المركز التاسع.