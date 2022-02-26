اشتباكات بين جماهير الاتحاد والأهلي بعد ديربي جدة (فيديو)

وقعت اشتباكات عنيفة بين جماهير الاتحاد والأهلي عقب فوز ”العميد“ في ديربي جدة بنتيجة 4-3 سجل خلالها الماجم المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله ”هاتريك“ ليعزز صدارة الاتحاد لدوري كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، اليوم السبت.

وانتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لجماهير الاتحاد والأهلي تشتبك فيما بينها وتضرب بعضها البعض بالكراسي البلاستيكية في أحد المقاهي عقب قمة جدة التي أقيمت في استاد الأمير عبد الله الفيصلي.

وسجل المغربي حمدالله، مهاجم النصر السابق والاتحاد الحالي، ”هاتريك“ في مرمى الغريم التقليدي الأهلي في قمة جدة بينها هدف الفوز من ركلة جزاء في الوقت المحتسب بدل الضائع ليحلق الاتحاد في صدارة الدوري.

وسجل حمدالله ثمانية أهداف مع الاتحاد منذ انضمامه للفريق قادما من النصر الشهر الماضي بينما سجل ثلاثة أهداف مع فريقه السابق ليرفع رصيده إلى 11 هدفا في المسابقة.

اشتباكات بالأيدي بين أبناء وطن وودين واحد !!

هذه هي نتيجة الصمت على برنامج أم عليوي الذي يؤجج التعصب " #النصر#الأهلي_الاتحاد#وعد_تفرح pic.twitter.com/W8j1dhRYUH — أبو يعقوب⚽💙 (@Escopari1) February 26, 2022

ورفع الاتحاد رصيده إلى 51 نقطة من 21 مباراة ليحلق في الصدارة بفارق سبع نقاط عن النصر صاحب المركز الثاني، بينما تجمد رصيد الأهلي عند 25 نقطة من 22 مباراة في المركز التاسع.

ويبدو أن انتصار الاتحاد واقترابه من حسم لقبه الأول للدوري منذ موسم 2008-2009 قد أثار غضب جماهير الأهلي التي يترنح فريقها في المركز التاسع وتلقى الهزيمة السابعة في 22 مباراة ليتشبك جمهور الفريقين في أحد مقاهي جدة بعد المباراة.

وبات الاتحاد قريبا من الفوز بلقب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان في حال فوزه في المباريات الأربع المقبلة، حيث قال وليد الفرج في برنامجه ”أكشن مع وليد“ المذاع على قناة mbc أكشن إنه يوجد احتمال لحسم الاتحاد للقب في حال فوزه في المباريات الأربع المقبلة واخرها أمام الحزم متذيل الترتيب في 18 مارس/آذار المقبل.

وسيلتقي الاتحاد مع ضمك في جدة ثم مع الهلال في الرياض في الثامن من مارس ثم مع الشباب في الرياض في 13 من الشهر ذاته قبل استضافة الحزم في جدة في المباراة الرابعة.

ولا شك أن أول ثلاث مواجهات للاتحاد أمام ضمك مفاجأة البطولة هذا الموسم ثم مباراته المؤجلة مع الهلال حامل اللقب واخيرا الشباب صاحب المركز الثالث ستكون أصعب المواجهات للعميد قبل استضافة الحزم.