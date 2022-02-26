جدل تحكيمي في مباراة الهلال والحزم بعد تدخل بيريرا القوي مع أحمد النجعي (فيديو)

شهدت مباراة الهلال والحزم جدلا تحكيميا؛ بسبب تدخل قوي من لاعب الهلال ماثيوس بيريرا على أحمد النجعي لاعب الحزم.

ونجح البيروفي أندريه كاريلو في إحراز الهدف الأول في الدقيقة 57 في شباك الحزم، بعد تمريرة من البرازيلي بيريرا، وبسبب تدخل بيريرا على النجعي اضطر الحكم الروماني أوفيديو هاتيغان انتظار 7 دقائق كاملة قبل احتساب هدف الهلال.

وتوقف اللعب حوالي 7 دقائق لعلاج لاعب الحزم أحمد النجعي، لإصابته بجرح قطعي في الحاجب، بعد اشتراك مع بيريرا، مما اضطر الحكم الروماني إلى مشاهدة اللقطة على شاشة تقنية الفيديو.

فيديو.. الحكم يعود إلى تقنية الفيديو VAR و يمنح لاعب الهلال ماتيوس بيريرا بطاقة صفراء. pic.twitter.com/Xbeu4oSaFm — الموجز السعودي (@saudistuff) February 26, 2022

واتضح من إعادة اللقطة أن بيريرا تدخل مع لاعب الحزم، لكن الحكم الروماني منح بيريرا بطاقة صفراء فقط، محتسبًا الهدف، دون أن يعود إلى المخالفة.

وحقق نادي الهلال فوزًا على نظيره الحزم بنتيجة (2-0)، في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات الجولة 22 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ورفع الهلال رصيده إلى 37 نقطة من 19 مباراة، ليحتل المركز الرابع في ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بينما تجمد رصيد الحزم عند 14 نقطة، في المركز 16 والأخير.

يذكر أن ماثيوس بيريرا يتصدر قائمة أكثر اللاعبين صناعة للأهداف في الدوري خلال هذا الموسم، 9 أسيست خلال 10 مباريات كأساسي.