لمن أشار فينسينت أبو بكر بالصمت بعد تسجيله في مرمى أبها؟ (فيديو)

أثار الاحتفال الذي قام به الكاميروني فينسينت أبوبكر، لاعب النصر السعودي، بهدفه القاتل في شباك أبها، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم السبت، في الجولة الثانية والعشرين من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، تساؤلا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وحقق النصر فوزا ثمينا على حساب أبها بهدفين مقابل هدف.

تقدم النصر بهدف سجله فينسينت أبوبكر في الدقيقة 37، وتعادل أبها بهدف سجله أوروس ماتيتش في الدقيقة 69، قبل أن يسجل أبوبكر الهدف الثاني للنصر في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وبعد الهدف القاتل ذهب أبوبكر لمدرجات جماهيره ليطالبهم بالصمت.

وبدا من الفيديو المتداول للهدف أن المتواجدين خلف مرمى أبها هم جماهير النصر، حيث فسر البعض اللقطة بأنه يطالبهم بالهدوء والانتظار حتى النهاية.

ولعب أبوبكر هذا الموسم 18 مباراة، شارك في 14 منها أساسيا، وسجل 9 أهداف، وصنع 4 أخرى.

ورفع نادي النصر السعودي رصيده إلى 44 نقطة في المركز الثاني، وتوقف رصيد أبها عند 28 نقطة في المركز السادس.