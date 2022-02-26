عبدالله الشمري حارس أبها يستفز لاعبي النصر بحركة "الخلط" (فيديو)

استفز عبدالله الشمري، حارس مرمى فريق أبها، لاعبي النصر، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء السبت، في الجولة الـ22 من الدوري السعودي للمحترفين.

وقام الشمري بعمل حركة ”الخلط“ التي يشتهر بها لاعب الهلال سالم الدوسري، والتي كانت مثار الحديث في مباراة الهلال والنصر الماضية، في المواجهة التي جمعتهما بكأس خادم الحرمين الشريفين.

ولكن في مباراة اليوم بين النصر وأبها، سجل فينسينت أبو بكر هدفا قاتلا في شباك أبها بالدقيقة 97 ليذهب للاحتفال مع الجماهير، لكن حارس أبها يبدو أنه كان غاضبا، ليقوم باستفزاز لاعبي النصر بحركة ”الخلط“ التي قام بها سالم الدوسري في المواجهة الماضية، ليطالبه لاعبو النصر بالهدوء، حيث سخروا منه أيضا بأنه يضيع الوقت ويصطنع الإصابة.

حارس أبها بعد هدف ابوبكر ؟

قاعد يخلط .

وش فيه ذا 🤣 pic.twitter.com/CpHX2dPGCG — SKY MEDIA (@SkyNfc_2) February 26, 2022

🚨🚨🚨🚨🚨 موري ولاجامي يردون على عبدالله الشمري بأنه يتصنع الإصابة😂😂😂😂💛 pic.twitter.com/28hdNjlFIx — نواف التميمي 📊. (@Nawaf_STATS) February 26, 2022

وبدأ الجدل حول هذا الاحتفال بعدما قام به سالم الدوسري عقب تسجيل هدف فوز الهلال في مرمى النصر في نصف نهائي دوري أبطال آسيا يوم 19 أكتوبر الماضي، وهي المباراة التي انتهت بنتيجة 2/1 لصالح الهلال.

وقام الدوسري بهذا الاحتفال الذي أثار حفيظة لاعبي النصر وتحديدا البرازيلي أندرسون تاليسكا نجم الفريق الأصفر، الذي سخر من احتفالية الدوسري وقلدها بطريقة كوميدية عقب تسجيله هدف تقدم فريقه في مباراة الهلال، في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

ورد الدوسري بنفس الاحتفالية عقب تسجيله هدف فوز الهلال على حساب النصر في مباراة ربع نهائي كأس الملك، وطالب جماهير فريقه بالاحتفال بنفس الطريقة عقب إحراز الهدف الثاني الذي ضمن للهلال التأهل لنصف النهائي على حساب النصر.

ولم يقتصر الأمر عند حدود قيام الدوسري بتكرار نفس الاحتفالية، بل ذهب علي آل بليهي مدافع الهلال نحو جماهير فريقه عقب المباراة مقلدا احتفالية تاليسكا بطريقة ساخرة، ليزيد الاحتفالات الهلالية بعد الفوز على النصر.

وحقق النصر فوزا ثمينا على ضيفه أبها 2 – 1 خلال المباراة التي جمعتهما يوم السبت في الجولة الثانية والعشرين من منافسات دوري كأس محمد بن سلمان لكرة القدم.

تقدم النصر بهدف سجله فينسينت أبوبكر في الدقيقة 37، وتعادل أبها بهدف سجله أوروس ماتيتش في الدقيقة 69، قبل أن يسجل أبوبكر الهدف الثاني للنصر في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وأهدر ميتشيل تي فريدي لاعب أبها ركلة جزاء لفريقه في الدقيقة 83.

ورفع النصر رصيده إلى 44 نقطة في المركز الثاني، وتوقف رصيد أبها عند 28 نقطة في المركز السادس.