رياضة

عبدالله الشمري حارس أبها يستفز لاعبي النصر بحركة "الخلط" (فيديو)
تاريخ النشر: 26 فبراير 2022 17:56 GMT
تاريخ التحديث: 26 فبراير 2022 18:30 GMT

عبدالله الشمري حارس أبها يستفز لاعبي النصر بحركة "الخلط" (فيديو)

استفز عبدالله الشمري، حارس مرمى فريق أبها، لاعبي النصر، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء السبت، في الجولة الـ22 من الدوري السعودي للمحترفين. وقام الشمري

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

استفز عبدالله الشمري، حارس مرمى فريق أبها، لاعبي النصر، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء السبت، في الجولة الـ22 من الدوري السعودي للمحترفين.

وقام الشمري بعمل حركة ”الخلط“ التي يشتهر بها لاعب الهلال سالم الدوسري، والتي كانت مثار الحديث في مباراة الهلال والنصر الماضية، في المواجهة التي جمعتهما بكأس خادم الحرمين الشريفين.

ولكن في مباراة اليوم بين النصر وأبها، سجل فينسينت أبو بكر هدفا قاتلا في شباك أبها بالدقيقة 97 ليذهب للاحتفال مع الجماهير، لكن حارس أبها يبدو أنه كان غاضبا، ليقوم باستفزاز لاعبي النصر بحركة ”الخلط“ التي قام بها سالم الدوسري في المواجهة الماضية، ليطالبه لاعبو النصر بالهدوء، حيث سخروا منه أيضا بأنه يضيع الوقت ويصطنع الإصابة.

 

وبدأ الجدل حول هذا الاحتفال بعدما قام به سالم الدوسري عقب تسجيل هدف فوز الهلال في مرمى النصر في نصف نهائي دوري أبطال آسيا يوم 19 أكتوبر الماضي، وهي المباراة التي انتهت بنتيجة 2/1 لصالح الهلال.

وقام الدوسري بهذا الاحتفال الذي أثار حفيظة لاعبي النصر وتحديدا البرازيلي أندرسون تاليسكا نجم الفريق الأصفر، الذي سخر من احتفالية الدوسري وقلدها بطريقة كوميدية عقب تسجيله هدف تقدم فريقه في مباراة الهلال، في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

ورد الدوسري بنفس الاحتفالية عقب تسجيله هدف فوز الهلال على حساب النصر في مباراة ربع نهائي كأس الملك، وطالب جماهير فريقه بالاحتفال بنفس الطريقة عقب إحراز الهدف الثاني الذي ضمن للهلال التأهل لنصف النهائي على حساب النصر.

ولم يقتصر الأمر عند حدود قيام الدوسري بتكرار نفس الاحتفالية، بل ذهب علي آل بليهي مدافع الهلال نحو جماهير فريقه عقب المباراة مقلدا احتفالية تاليسكا بطريقة ساخرة، ليزيد الاحتفالات الهلالية بعد الفوز على النصر.

وحقق النصر فوزا ثمينا على ضيفه أبها 2 – 1 خلال المباراة التي جمعتهما يوم السبت في الجولة الثانية والعشرين من منافسات دوري كأس محمد بن سلمان لكرة القدم.

تقدم النصر بهدف سجله فينسينت أبوبكر في الدقيقة 37، وتعادل أبها بهدف سجله أوروس ماتيتش في الدقيقة 69، قبل أن يسجل أبوبكر الهدف الثاني للنصر في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وأهدر ميتشيل تي فريدي لاعب أبها ركلة جزاء لفريقه في الدقيقة 83.

ورفع النصر رصيده إلى 44 نقطة في المركز الثاني، وتوقف رصيد أبها عند 28 نقطة في المركز السادس.

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