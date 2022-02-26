ترتيب الدوري السعودي.. النصر يقتنص فوزا قاتلا من أبها.. والهلال يسقط الحزم

اقتنص فريق النصر فوزا قاتلا على حساب نظيره أبها، بنتيجة (2-1)، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء السبت، على ملعب ”مرسول بارك“، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مواجهات الجولة الـ22 للدوري السعودي للمحترفين.

وسجل هدف النصر فينسيت أبو بكر في الدقيقة 37، وتعادل لأبها أوروس ماتيتش مع الدقيقة 69.

وأهدر ميتشيل تي فريدي، لاعب أبها، فرصة التقدم بعدما أهدر ضربة جزاء في الدقيقة 83.

وأضاف أبو بكر الهدف الثاني لصالح النصر في الدقيقة 97 من عمر المباراة، بعد مراوغة متميزة من ماشاريبوف، ثم تمريرة إلى أبو بكر الذي سدد الكرة في الشباك.

وبهذه النتيجة، وصل رصيد النصر إلى النقطة 44 في المركز الثاني، وأبها ظل في المركز السادس برصيد 28 نقطة.

ويستعد النصر لمواجهة الهلال، مساء الخميس المقبل، على ملعب مرسول بارك في الرياض، بينما يلتقي أبها مع نظيره الطائي، الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وفي مباراة أخرى، اقتنص الهلال فوزا ثمينا من نظيره الحزم بهدفين دون رد.

وسجل هدف الهلال أندري كاريلو في الدقيقة 57، بعد صناعة رائعة من بيريرا.

وأضاف موسى ماريغا الهدف الثاني للهلال في الدقيقة 89، إثر صناعة رائعة أيضا من بيريرا.

هدددددف!⚽️

د89' الهدف الثاني لـ الهلال عن طريق ماريغا الهلال 2 × 0 الحزم#الهلال_الحزم

⁧#قنوات_SSC pic.twitter.com/h6ry0Y52l6 — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) February 26, 2022

ووصل الهلال بهذا الفوز إلى النقطة 37 محتلا المركز الرابع، بينما توقف رصيد الحزم عند النقطة 14 محتلا المركز الـ16 في جدول ترتيب الدوري السعودي.