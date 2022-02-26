مباراة الاتحاد والأهلي.. الإقالة تنتظر هاسي حال الخسارة أمام العميد

كشفت مصادر صحفية أن إدارة النادي الأهلي برئاسة ماجد النفيعي منحت الألباني بيسنيك هاسي، مدرب الفريق الأول لكرة القدم، فرصةً أخيرةً للبقاء على رأس الجهاز الفني بالفوز على الاتحاد، اليوم، في ديربي الغربية.

وكشفت المصادر ذاتها لصحيفة ”الرياضية” أن إدارة الأهلي قررت إقالة هاسي في حال الخسارة، بينما ستجدد الثقة به حتى نهاية الموسم الجاري إذا ما انتصر في المباراة.

وأضافت أن هذا القرار جاء بعد اجتماعات عقدتها إدارة الكرة في النادي الغربي مع المدرب في الأيام الماضية.

وصرحت تلك المصادر للصحيفة أن الأهلي دخل في مفاوضات مع عدد من المدربين، سبق لهم العمل في الدوري السعودي، تحسبا لإقالة هاسي بعد الديربي إذا ما انتهى بخسارة الفريق.

ويعيش الأهلي أسوأ فتراته مع المدرب هاسىي، حيث احتل المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري السعودي، كما ودع مبكرًا كأس الملك ودوري أبطال آسيا.

ويحتضن ملعب الأمير عبد الله الفيصل في جدة مواجهة الفريقين، التي تجمعهما ضمن الجولة الـ 22 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

حقيقة مفاوضات الأهلي السعودي مع موسيماني https://t.co/ySqPlaFOTt pic.twitter.com/9CLR7dVN63 — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) February 25, 2022

ويحل الاتحاد ضيفًا على نظيره الأهلي، مساء اليوم ”السبت“، على ملعب الأمير عبد الله الفيصل في جدة، حيث تقام مباراة الأهلي والاتحاد، في تمام التاسعة مساء الغد بتوقيت مكة المكرمة.

ويذكر أن الأهلي والاتحاد التقيا بمسابقة دوري المحترفين في 27 مباراة، حقق الراقي الفوز في 11 مباراة بينما انتصر العميد في 8 لقاءات وحسم التعادل ديربي جدة في 8 مناسبات.

وخاض الأهلي 21 مباراة وفاز في 5 لقاءات وتعادل في 10 مواجهات بينما تلقى 6 خسائر. وسجل الأهلي 25 هدفا وتلقى 26 هدفا.

ويعتلي السوري عمر السومة صدارة ترتيب هدافي فريقه برصيد 7 أهداف.

ويحتل الاتحاد صدارة الترتيب برصيد 48 نقطة من 20 مباراة خاضها الفريق الذي خرج فائزاً في 15 مباراة وتعادل 3 مرات وتلقى خسارتين.

وسجل الاتحاد 42 هدفا، وهو صاحب أقوى هجوم بالدوري، كما أنه تلقى 14 هدفا، وهو صاحب أقوى دفاع بالدوري.

ويتصدر ترتيب هدافي الاتحاد البرازيلي رومارينيو الذي سجل 13 هدفا.