الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة الاتحاد ضد الأهلي في الدوري السعودي

تنطلق اليوم السبت منافسات الجولة الـ22 من عمر الدوري السعودي بمواجهات مثيرة وحافلة بالندية يتصدرها لقاء ديربي جدة بين الأهلي وضيفه الاتحاد.

ويلعب اليوم السبت أيضا فريق ضمك ضد الرائد كما يستضيف الهلال منافسه الحزم ويحل أبها ضيفاً على النصر.

📊 مقارنة بالأرقام.. بين عمر السومة وعبدالرزاق حمدالله هذا الموسم قبل #ديربي_جدة 🔥 #أرقام_SPL #الأهلي_الاتحاد pic.twitter.com/BhNm2mGv8s — دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 🇸🇦 (@SPL) February 25, 2022

وتستكمل الجولة غدا الأحد بإقامة 4 مواجهات وتجمع بين الباطن والفيصلي كما يلعب الطائي ضد التعاون ويلتقي الفتح منافسه الاتفاق كما يلعب الفيحاء مع الشباب.

وترصد شبكة ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة ديربي جدة بين الأهلي والاتحاد ، فإلى السطور القادمة:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة على ملعب (الأمير عبدالله الفيصل) الساعة 21:00 بتوقيت مكة المكرمة، 20:00 بتوقيت القاهرة.

وتنقل المباراة عبر قناة SSC1 في السعودية بصوت المعلق محمد الخامسي عبر تقنية SD وبصوت المعلق عيسى الحربي عبر تقنية HD.

على ملعب الأمير عبدالله الفيصل 🏟 #الاتحاد يتفوّق على #الأهلي ✔️ 🤔 لمن ستكون العاشرة غدًا؟#الأهلي_الاتحاد pic.twitter.com/v4VePfAQod — دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 🇸🇦 (@SPL) February 25, 2022

ترتيب الفريقين

يحتل الأهلي المركز التاسع برصيد 25 نقطة في جدول الترتيب، وخاض الفريق 21 مباراة وفاز في 5 لقاءات وتعادل في 10 مواجهات بينما تلقى 6 خسائر.

وسجل الأهلي 25 هدفا وتلقى 26 هدفا، ويعتلي السوري عمر السومة صدارة ترتيب هدافي فريقه برصيد 7 أهداف.

ويحتل الاتحاد صدارة الترتيب برصيد 48 نقطة من 20 مباراة خاضها الفريق الذي خرج فائزاً في 15 مباراة وتعادل 3 مرات وتلقى خسارتين.

وسجل الاتحاد 42 هدفا وهو صاحب أقوى هجوم بالدوري كما أنه تلقى 14 هدفا وهو صاحب أقوى دفاع بالدوري، ويتصدر ترتيب هدافي الاتحاد البرازيلي رومارينيو الذي سجل 13 هدفا.

أسلحة الأهلي

يخوض الأهلي المباراة باحثا عن حسم لقاء الديربي وهو ما لم يحدث في آخر 3 مواجهات جمعته بالاتحاد منذ أن فاز الأهلي يوم 9 أغسطس 2020 بنتيجة 2/0.

ويبدو المدرب البلجيكي بيسنيك هاسي المدير الفني حائرا بين سيناريو اللعب بالطريقة التقليدية 4/2/3/1 أو اللجوء لطريقة 3/4/3 لإغلاق المساحات أمام هجوم الاتحاد.

ويعتمد الأهلي على تشكيلته التي تضم حارس المرمى محمد الربيعي، وأمامه رباعي خط الدفاع محمد المجحد وإزغان أليوسكي ودانكلير بيريرا وعبدالباسط هندي.

🏆 دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

🏟 استاد الأمير عبدالله الفيصل- جدة

🕠 9:00 pm

🗓 السبت 26 فبراير

⚽️ الجولة 22#الأهلي_الاتحاد pic.twitter.com/BKamhG96QR — النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) February 25, 2022

ويقود خط الوسط فرانك كوم وبجواره فيليب براداريتش وأمامهما كارلوس إدواردو وعلى الأطراف عبدالرحمن غريب وأيمن يحيى، وفي الهجوم عمر السومة.

وقال مختار مختار مدرب الوحدة السعودي الأسبق لشبكة ”إرم نيوز“ إن الأهلي لا يعيش أفضل مواسمه ولكنه تحسن بصورة لافتة في الفترة الأخيرة.

وأشار إلى أن الأهلي لديه لاعبون أصحاب خبرات يدركون جيداً قيمة لقاءات الديربي وكيفية التعامل معها مثل السومة وفرانك كوم.

وأوضح أن الأداء الدفاعي للأطراف نقطة ضعف في أداء الأهلي بشكل كبير.

أوراق الاتحاد

يخوض الاتحاد مواجهة الديربي متطلعا لتحقيق الفوز وتعزيز الصدارة وقطع خطوة مهمة نحو التتويج بلقب الدوري الغائب منذ موسم 2008/2009.

ويقدم الاتحاد عروضا قوية مع مدربه الروماني كوزمين كونترا رغم تعادله الأخير مع التعاون إلا أن الفريق لم يخسر منذ 13 مباراة متتالية وبالتحديد حين خسر أمام الشباب بنتيجة 2/0 يوم 22 أكتوبر الماضي.

ويغيب عن الاتحاد مدافعه أحمد حجازي وعبدالعزيز الجبرين للإصابة وإيجور كورنادو لعدم الجاهزية وزياد الصحفي للحصول على راحة.

ويعتمد الاتحاد على تشكيلته التي تضم حارس المرمى مارسيلو غروهي، وأمامه رباعي خط الدفاع عمر هوساوي ومدالله العليان وعبدالله الحافظ وحمدان الشمراني.

ويقود خط الوسط برونو هنريكي وبجواره أندريه فيليبي وأمامهما الثلاثي رومارينيو وفهد المولد وعبدالعزيز البيشي وفي الهجوم عبدالرزاق حمدالله.

وقال مختار مختار إن الاتحاد فريق قوي ومستقر ورغم الغيابات إلا أنه يملك قوة هجومية ضاربة خاصة بعد انضمام حمد الله وخبرة المولد وتألق رومارينيو.

وأشار إلى أن غياب حجازي والصحفي في قلب الدفاع أمر مؤثر ولكن الفريق يستطيع تعويضه بالهجوم القوي الذي يحسم به الأمور مبكرا.