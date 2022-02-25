حقيقة مفاوضات الأهلي السعودي مع موسيماني

نفت مصادر قريبة الصلة بإدارة النادي الأهلي السعودي ما تردد بشأن مفاوضاتها مع المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني مدرب الأهلي المصري.

وأوضحت تلك المصادر، التي تحدثت لـ“إرم نيوز“، أن الزج باسم الأهلي يأتي من جانب وكيل اللاعب لرفع سعره، مشددا على احترام إدارة الأهلي لنظيرتها في النادي القاهري.

وشددت تلك المصادر على أن الإدارة الأهلاوية في جدة لن تكون أبدا وسيلة ضغط على شقيقتها في النادي القاهري.

وكانت تقارير صحفية قد كشفت أن موسيماني تلقى عرضًا سعوديًا ضخمًا، خاصة مع نهاية عقده مع الأهلي المصري، في 30 يونيو 2022.

ويعيش الأهلي السعودي أسوأ فتراته مع المدرب هاسي، حيث يحتل المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري السعودي، كما ودع مبكرًا كأس الملك ودوري أبطال آسيا.

وتولى موسيمانى قيادة الأهلي في 2020، وقاد الفريق المصري لتحقيق 6 بطولات رسمية، من بينها لقبان متتاليان في دوري أبطال إفريقيا، مع احتلال المركز الثالث في كأس العالم للأندية ”مرتين“.

وحصل على عدة ألقاب خلال مسيرته، فحقق بطولات كبرى مع سوبر سبورت يونايتد الجنوب أفريقي بين عامي 2001 و2007، ومع نادي ماميلودي صن داونز بين عامي 2012 و2020.

وأفادت مصادر قريبة الصلة بإدارة النادي الأهلي بأن الإدارة وضعت 3 أسماء لتولي قيادة الفريق لكرة القدم بداية من الموسم الرياضي الجديد 2022-2023.

ووضعت الإدارة برئاسة ماجد النفيعي لتولي تدريب الفريق كلا من البرتغالي ”خورخي خيسوس“ ومواطنه ”روي فيتوريا“، والروماني ميريل رادوي.

ويقابل الأهلي على ملعبه الأمير عبد الله الفيصل في مدينة جدة، مساء غد السبت، الاتحاد، في قمة مباريات الجولة 22 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.