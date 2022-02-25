خالد عزيز: غادرت الهلال لاتهامي بالحصول على رشوة لتعمد التهاون والطرد ضد الاتحاد.. وماجد عبدالله أسطورة حقيقة

كشف خالد عزيز اللاعب السابق للمنتخب السعودي وأندية الهلال والنصر والشباب، سبب رحيله عن الهلال في 2011.

وقال لاعب الوسط خالد عزيز، إن أحد أسباب رحيله عن الهلال كان اتهامه بالحصول على رشوة لتعمد التهاون والطرد في مواجهة الكلاسيكو أمام الاتحاد.

وأوضح خالد عزيز عبر برنامج ”ركلة ترجيح“ عبر قناة ”الرياضية“ على موقع ”يوتيوب“ أن أحد الشخصيات كان يستضيف بعض الصحفيين في مجلسه ويدعوهم لتناول العشاء ثم يمنح كل واحد 500 ريال، ليكتبوا تغريدات في اليوم التالي، مشيرًا إلى أنه لم يندم على الرحيل عن الهلال رغم أن الزعيم يبقى الأقرب إلى قلبه.

في حين عبر خالد عزيز، البالغ من العمر 40 عاما، عن ندمه على الانتقال إلى الشباب بعد نهاية مشواره مع الهلال، في المقابل أكد أنه لا يشعر بأي ندم على اللعب للنصر، بينما أشار إلى أن ماجد عبدالله هو أسطورة كرة القدم الحقيقي.

وبحديثه عن النصر قال خالد عزيز، إنه عندما انتقل إلى الفريق وجده منقسمًا إلى أحزاب في ظل وجود محاربة لمحمد السهلاوي في الفريق حينها من بقية اللاعبين، وقال: ”أتيت إلى النصر وكلٌّ في جهة، ليس كما كنا في الهلال أسرة واحدة، وكانوا يحاربون محمد السهلاوي“.

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وانتقد خالد عزيز تصريحات محسن الحارثي لاعب النصر السابق وقال: ”ماذا حقق محسن الحارثي، وما تاريخه لينتقد لاعبي الهلال؟.. 3 بطولات؟.. تاريخ محمد الشلهوب لوحده يكفي“.

وبعد رحلة طويلة مع الهلال انتقل خالد عزيز إلى الشباب قبل أو يوقع مخالصة مالية بعد 4 أشهر، وينتقل إلى النصر لمدة موسم واحد.

وشارك خالد عزيز مع المنتخب السعودي في تصفيات كأس العالم، وكأس العالم 2006 في ألمانيا.

كما شارك مع المنتخب السعودي في بطولة كأس الأمم الآسيوية 2007 ووصل إلى المباراة النهائية أمام العراق.

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مواجهة الهلال والنصر

يشار إلى أن الهلال والنصر سيلتقيان مجددا في سبتمبر المقبل في قمة مباريات الجولة الـ23 من الدوري السعودي للمحترفين.

وقبل أيام نجح الهلال في قلب تأخره 0/1 إلى فوز 2/1 على الهلال في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين على ملعب مرسول بارك في العاصمة السعودية الرياض.

ومن المقرر أن يلعب نادي الهلال أمام الشباب في نصف النهائي، في حين يلعب الاتحاد أمام الفيحاء في نصف النهائي الثاني.