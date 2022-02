السماح بإشراك 6 لاعبين أجانب بالتشكيلة الأساسية في دوري أبطال آسيا

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم مجموعة تغييرات، اليوم الجمعة، من بينهما السماح للفرق المشاركة في دوري الأبطال بإشراك عدد أكبر من اللاعبين الأجانب بدءا من 2023.

وفي نسخة 2023/2024 سيُسمح للمدربين بإشراك حتى ستة لاعبين أجانب في التشكيلة الأساسية لأول مرة من بينهم لاعب واحد على الأقل من دولة آسيوية مقابل أربعة لاعبين في الوقت الحالي.

AFC Executive Committee approves dynamic enhancements to AFC Club Competitions!

✅ #ACL & #AFCCup will be played in Autumn-Spring from 2023-24 season

✅ 5️⃣+1️⃣ foreign players quota

✅ No more zoning principles for #AFCU17, #AFCU20, #AFCU23 Qualifiershttps://t.co/Mq9fP0Skgf

— AFC (@theafcdotcom) February 25, 2022