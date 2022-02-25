السماح بإشراك 6 لاعبين أجانب بالتشكيلة الأساسية في دوري أبطال آسيا

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم مجموعة تغييرات، اليوم الجمعة، من بينهما السماح للفرق المشاركة في دوري الأبطال بإشراك عدد أكبر من اللاعبين الأجانب بدءا من 2023.

وفي نسخة 2023/2024 سيُسمح للمدربين بإشراك حتى ستة لاعبين أجانب في التشكيلة الأساسية لأول مرة من بينهم لاعب واحد على الأقل من دولة آسيوية مقابل أربعة لاعبين في الوقت الحالي.

AFC Executive Committee approves dynamic enhancements to AFC Club Competitions! ✅ #ACL & #AFCCup will be played in Autumn-Spring from 2023-24 season ✅ 5️⃣+1️⃣ foreign players quota ✅ No more zoning principles for #AFCU17, #AFCU20, #AFCU23 Qualifiershttps://t.co/Mq9fP0Skgf — AFC (@theafcdotcom) February 25, 2022

وتأتي هذه الخطوة بعد تعديل لوائح تسجيل اللاعبين في نسخة العام الحالي، والتي شهدت إلغاء الحد الأقصى لعدد اللاعبين الأجانب المسموح بهم في القوائم المقدمة إلى الاتحاد الآسيوي.

وأعلن الاتحاد القاري، أن نسخة موسم 2023-2024 ستنطلق في سبتمبر أيلول لأول مرة في تاريخ البطولة.

وكانت البطولة تقام في المعتاد من مارس/ آذار وحتى نوفمبر/ تشرين الثاني منذ 2004، لكن جائحة فيروس كورونا أجبرت الاتحاد الآسيوي على إدخال تعديلات على جدول المباريات في آخر عامين.

AFC Competitions Committee reinforces commitment to build on strong restart momentum!https://t.co/7SW6YoVmP1 — AFC (@theafcdotcom) November 4, 2021

وتنطلق الأدوار التمهيدية لنسخة 2022 الشهر المقبل، فيما تقام أدوار خروج المغلوب في فبراير /شباط 2023 بعدما اضطر الاتحاد لتغيير المواعيد بسبب إقامة كأس العالم 2022 في قطر في نوفمبر وديسمبر كانون الأول.

وفي نوفمبر الماضي، قال الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، إن لجنة المسابقات وافقت على مقترح فتح التسجيل لكل الأجانب المسجلين بالاتحاد المحلي في القائمة الكلية في بطولة دوري أبطال آسيا 2022.

الاتحاد الآسيوي يغرم البليهي ويوقف حسين عبدالغني بسبب أحداث مباراة النصر والهلال https://t.co/3mDpbChLQM pic.twitter.com/MPlyKOjfdN — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) February 16, 2022

وفيما يلي قرعة دوري أبطال آسيا 2022:

المجموعة الأولى: الهلال السعودي – الريان القطري – استقلال دوشنبة – (الفائز من مباراة الشارقة والزوراء).

المجموعة الثانية: الجزيرة الإماراتي – الشباب السعودي – القوة الجوية العراقي – مومباي سيتي.

المجموعة الثالثة: فولاذ – شباب الأهلي – الغرافة القطري – أهال.

المجموعة الرابعة: الدحيل القطري – سابهان الإيراني – باختاكور الأوزبكي – (الفائز من ملحق المباراة الثالثة – التعاون السعودي ضد الجيش العراقي).

المجموعة الخامسة: السد القطري – الفيصلي السعودي – الوحدات الأردني – (الفائز من مباراة بني ياس ضد ناساف).

المجموعة السادسة: شاندونغ تايشان – أوراوا ريد دايموندز – ليون سيتي سيلورز – الفائز من مباراة رقم 4 في الدوري التمهيدي.

المجموعة السابعة: باثوم يونايتد – جيونام دراغونز – يونايتد سيتي – ملبورن سيتي.

المجموعة الثامنة: جيونبوك هيونداي موتورز – يوكوهاما مارينوس – هوانغ آنه غيا لاي – الفائز من مباراة 1 في الدور التمهيدي.

المجموعة التاسعة: كاوازاكي فرونتالي – غوانغزهو – جوهور دار التعظيم – الفائز من مباراة 3 في الدور التمهيدي.

المجموعة العاشرة: شانغهاي بورت – تشيانغراي يونايتد – كيتشي – الفائز من مباراة 2 في الدور التمهيدي.