قنوات SSC تذيع لقاء روسو مدرب النصر.. وتتوعد من ادعى حذفه (فيديو)

أعلنت شبكة قنوات (SSC) السعودية أنها ستقوم بمقاضاة وملاحقة كل من ادعى عدم إذاعة اللقاء التليفزيوني الخاص بالأرجنتيني ميجيل أنخيل روسو مدرب النصر، عقب الخسارة أمام الهلال في كأس خادم الحرمين.

وكان الإعلامي عبدالعزيز المريسل القريب من إدارة النصر قد اتهم مسؤولي قنوات (SSC) بتعمد عدم إذاعة لقاء مدرب النصر عقب مباراة الهلال قائلا عبر صفحته الرسمية بموقع ”تويتر“: ”الاخوان في شركة الرياضة السعودية بعد مباراة النصر الهلال في كأس خادم الحرمين الشريفين صرح مدرب النصر روسو تصريحاً مهماً بعد المباراة لماذا لم تذيعونه!؟“.

أضاف: ”من أعطاكم الأمر في عدم نشر التصريح؟“.

وتابع: ”نحتاج أن نعرف ذلك وسبب عدم النشر“.

الاخوان في شركة الرياضة السعودية

بعد مباراة #النصر_الهلال في كأس خادم الحرمين الشريفين ، صرح مدرب #النصر روسو تصريحاً مهماً بعد المباراة

لماذا لم تذيعونه !؟

من اعطاكم الأمر في عدم نشر التصريح !؟

نحتاج ان نعرف ذلك و سبب عدم النشر !!@ssc_sports — عبدالعزيز المريسل (@ALMRISEUL) February 23, 2022

وقام المريسل بإعادة تغريدته مرة أخرى مع اقتباس جديد قال فيه: ”التصريح كان لمدة 3:24 دقيقة.. لماذا لم تنشرونه!؟“.

وواصل: ”تطلبون اللاعب و المدرب وإذا لم يحضر يتم تغريمه.. الآن مدرب النصر يصرح وتمتنعون عن نشره !!!“.

أضاف: ”لماذا منعتوا نشره !؟ ما هو السبب !؟ تصريح هو صرحه يتحمله أنتم لا تمنعون النشر.. من حق الشارع الرياضي أن يعرف السبب“.

التصريح كان لمدة 3:24

لماذا لم تنشرونه !؟

تطلبون اللاعب و المدرب و اذا لم يحضر يتم تغريمه

الان مدرب #النصر يصرح و تمتنعون عن نشره !!!

لماذا منعتوا نشره !؟

ماهو السبب !؟

تصريح هو صرحه يتحمله

انتم لا تمنعون النشر

من حق الشارع الرياضي ان يعرف السبب @ssc_sports

. https://t.co/x6E2xsg1u4 — عبدالعزيز المريسل (@ALMRISEUL) February 23, 2022

ورد برنامج ”شوت“ المذاع على قنوات (SSC) مؤكدًا أن اللقاء تم عرضه على البرنامج وعلى منصة ”شاهد“.

وأشار إلى أن اللقاء أذيع بالتحديد في الحلقة رقم ”53“ موسم 2022 على منصة ”شاهد“.

وأكدت قنوات (SSC) أنها تتمسك بحقها القانوني في محاسبة كل من قام ببث ”معلومات مغلوطة“ من أجل إثارة الشارع الرياضي، وذلك ردًا على تغريدات عبدالعزيز المريسل.

وعرض البرنامج حديث أنخيل روسو مدرب النصر عقب الخسارة قائلا: ”المتسبب الوحيد في الخسارة هو الحكم.. مصدوم من كمية الأخطاء الكبيرة من الحكم في مباراة ديربي“.

وأضاف: ”هناك أخطاء تجعلك لا تتحدث في الفنيات.. هذه ليست كرة قدم.. هناك أخطاء واضحة بقلة عدالة من الحكم“.

وودع النصر بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين بعد الخسارة من الهلال بهدفين مقابل هدف واحد في مباراة الفريقين التي أقيمت على ملعب “مرسول بارك”، بالدور ربع النهائي.

وتولى روسو قيادة النصر في ديسمبر الماضي حيث جاء خلفاً للبرتغالي بيدرو إيمانويل الذي تمت إقالته بسبب سوء النتائج والخروج من دوري أبطال آسيا.

ونجح روسو في إعادة النصر للطريق الصحيح بعد فترة من التخبط الفني، حيث صعد الفريق إلى المركز الثاني حالياً في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 41 نقطة.