المنتخب السعودي للسيدات يهزم المالديف 2/0

حقق المنتخب السعودي النسائي الفوز بنتيجة 2/0 على المالديف، اليوم الخميس.

وبعد شوط أول سلبي، حقق المنتخب السعودي الفوز بنتيجة 2/0، حيث سجلت البندري مبارك الهدف الأول في الدقيقة 62، وعادت وسجلت الهدف الثاني للمنتخب السعودي في الدقيقة 82.

https://twitter.com/saff_wfd/status/1496906226730340352

وكان المنتخب السعودي قد تغلب قبل أيام على سيشل بنتيجة 2/0 قبل أيام.

ونشرت إدارة الكرة النسائية في الاتحاد السعودي لكرة القدم فيديو يظهر قصة أول مباراة في تاريخ منتخب السعودية الأول لكرة القدم للسيدات، التي خاضها أمام سيشل على الملعب الوطني في المالديف.