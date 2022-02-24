fotospor: تاليسكا قد يترك راتبه البالغ 11 مليون دولار مع نادي النصر للعودة إلى بشيكتاش

أشارت تقارير صحفية تركية إلى أن البرازيلي أندرسون تاليسكا مهاجم النصر السعودي قد يعود إلى بشيكتاش التركي الموسم المقبل دون التفكير في ما يتقاضاه من ”العالمي“ والذي يصل إلى 11 مليون دولار في الموسم.

وقال موقع fotospor التركي إن تاليسكا البالغ عمره 28 عاما قد يترك نحو 11 مليون دولار في العام يحصل عليها من النصر ويعود إلى بشيكتاش الموسم المقبل بسبب شعوره بعدم الرضا.

واتضح أن ما يحصل عليه تاليسكا في النصر يتجاوز عشرة ملايين يورو سنويا رغم أنه تم الإعلان عن انضمامه للفريق السعودي في الـ17 من مايو/ أيار الماضي مقابل 8.5 مليون دولار فقط.

ويُزعم أن تاليسكا، الذي فرضت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي غرامة عليه قدرها 10 آلاف ريال سعودي بالإضافة إلى إيقافه مباراة واحدة عقب طرده أمام اتحاد جدة في الدوري، سيتم عقابه من ناديه النصر أيضًا؛ ما يزيد من شعور المهاجم البرازيلي بعدم الرضا.

وفي غضون ذلك، اتضح أن إجمالي ما يحصل عليه تاليسكا في النصر أكثر من 2.5 مليون دولار كمكافآت بالإضافة إلى 8.5 مليون دولار قيمة صفقة انتقاله للعالمي ليصبح المبلغ الإجمالي 11 مليون دولار سنويًّا، لكنه قد يترك كل ذلك من أجل العودة إلى بشيكتاش.

وبدأ تاليسكا مسيرته في باهيا البرازيلي قبل الانتقال إلى بنفيكا البرتغالي في 2014، ليخوض بعدها موسمين على سبيل الإعارة في بشيكتاش بين عامي 2016 و2018، وانتقل بعدها إلى جوانغزهو إيفرغراند الصيني في 2019.

وخاض المهاجم البرازيلي خلال موسمه الأول مع بشيكتاش 33 مباراة سجل خلالها 17 هدفًا وصنع ست تمريرات حاسمة في موسمه الأول وفاز ببطولة الدوري الممتاز.

وخلال الموسم الثاني سجل 20 هدفا وصنع ثمانية في 47 مباراة قبل انتقاله إلى جوانغزهو إيفرغراند مقابل 25 مليون يورو ثم للنصر.

وسجل تاليسكا 14 هدفًا في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ليتقاسم صدارة هدافي المسابقة مع النيجيري أوديون إيغالو مهاجم الهلال الحالي والشباب السابق.

ويحتل النصر المركز الثاني في ترتيب الدوري برصيد 41 نقطة من 21 مباراة متأخرًا بفارق سبع نقاط عن الاتحاد المتصدر الذي خاض مباراة أقل.