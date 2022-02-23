مساعد الدوسري يحتفل بكأس الدوري السعودي الإلكتروني على طريقة عبدالرزاق حمدالله (فيديو)

توج نادي الاتحاد بلقب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان الإلكتروني للمرة الثالثة على التوالي بقيادة مساعد الدوسري، وذلك عقب الفوز 4-2 على النصر في البطولة التي اختتمت يوم الأربعاء، وقد احتفل الدوسري على طريقة مهاجم فريقه المغربي عبد الرزاق حمد الله.

وكتب الدوسري الاتحادي عبر حسابه على تويتر عقب الفوز ”من قال لك أبغى تجيني بالسهل. أنا أحب الكايده ياهل الوصال. كل المصاعب خاضعه ماهي عدل. بس اعذروني بالذهب ماعطي مجال“، وقد احتفل على طريقة حمد الله والكأس إلى جواره.

من قال لك أبغى تجيني بالسهل

أنا أحب الكايده ياهل الوصال

كل المصاعب خاضعه ماهي عدل

بس اعذروني بالذهب ماعطي مجال. 💛🖤 pic.twitter.com/Qx4pbg5pu1 — مساعد الدوسري (@Msdossary7) February 23, 2022

وسجل حمد الله خمسة أهداف منذ انضمامه للاتحاد الشهر الماضي بعد فسخ عقده مع النصر الذي سجل له ثلاثة أهداف في الدوري هذا الموسم أيضا.

وحجز الثنائي الدوسري لاعب الاتحاد، ومحمد فوزي لاعب النصر مقعدهما في كأس العالم للألعاب الألكترونية ، بعد وصولهما إلى نهائي الدوري السعودي.

وبدأ الدوسري مشواره في دور الثمانية بمواجهة الشباب الذي فاز عليه 7-1 ليتأهل إلى قبل النهائي ويواجه الاتفاق ليتفوق 4-2 ويضرب موعدا مع النصر في النهائي ليفوز 4-2.

وكان النصر قد تأهل للنهائي على حساب الهلال بفوزه 3-2 في قبل النهائي، لكنه خسر أمام الدوسري.

وبدأ النصر مشواره بمواجهة ضمك في دور الثمانية ثم الهلال في قبل النهائي قبل أن يخسر فوزي أمام الدوسري في النهائي لكنه تأهل إلى كأس العالم الإلكترونية.

وهنأ أنمار الحائلي رئيس نادي الاتحاد الدوسري بالفوز عبر حسابه على تويتر بقوله ”وجّهت إدارة العلاقات العامة بالترتيب للاحتفال بنجمنا العالمي الكابتن مساعد الدوسري وإنجازه الجديد قبل إحدى مواجهات الفريق الأول لكرة القدم في جدة بين جماهير الذهب“.

وعقب فوز الدوسري كتب الحائلي على حسابه أيضا ”فعلاً ما للذهب إلا رجالٍ تشيله.. مساعد المجد من اعتاد تذوق ذهب الدوري الأغلى المرتبط باسم سمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- للمرة الثالثة توالياً. مبروك للاتحاد ومساعد هذا الرقم التاريخي المسجل لعميد الأوليات (وماحبيت الا الي يحبك يامساعد)“.

وجّهت إدارة العلاقات العامة بالترتيب للاحتفال بنجمنا العالمي الكابتن مساعد الدوسري وإنجازه الجديد قبل إحدى مواجهات الفريق الأول لكرة القدم في جدة بين جماهير الذهب. pic.twitter.com/EtplB5koec — أنمار الحائلي (@Anmar_Alhailae) February 23, 2022

وقال ”العميد“ عبر حسابه الرسمي على تويتر ”انتـهـى الموضوع عـاد. وفـاز فيهـا الاتـحـاد“ ، وذلك بعد فوز الدوسري باللقب والتأهل لكأس العالم الإلكترونية.