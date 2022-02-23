وليد الفراج عن انتقادات حكم مباراة النصر والهلال: الانتصارات تتحقق في الملعب

أثار الإعلامي السعودي وليد الفراج الجدل مرة أخرى بحديثه عن الأندية المتضررة من التحكيم، مؤكدًا أنه مبرر غير حقيقي.

وقال ”الفراج“ في تغريدة عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: ”لن يستطيع أي اتحاد كرة قدم في العالم أن يوفر لك حكامًا يحققون الفوز“.

وأضاف: ”الانتصارات تتحقق على أرض الملعب، ويحققها لك مدرب ذكي، ولاعبون موهوبون، ولكنهم هادئون“.

واختتم: ”شحن اللاعبين وتوترهم أسرع طريق للخسارة“.

لن يستطيع اي اتحاد كرة قدم في العالم ان يوفر لك حكام يحققون الفوز .. الانتصارات تتحقق من ارض الملعب ويحققها لك مدرب ذكي ولاعبين موهوبين ولكن هادئين .. شحن اللاعبين وتوترهم اسرع طريق للخسارة . — #وليد_الفراج (@waleedalfarraj) February 23, 2022

ويرى مغردون أن ”الفراج“ قصد بهذه الكلمات الرد على مسلي آل معمر رئيس نادي النصر السعودي بعد تصريحاته عقب الخسارة أمام 2/1، في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، يوم الإثنين الماضي.

وقال ”آل معمر“ بعد نهاية مباراة الهلال والنصر: ”الكل شاهد ما حدث، وخرجنا من ‎الهلال بشكل غير لائق“.

وتابع في تصريحات نقلتها صحيفة ”الرياضية“: ”تضررنا من الحكم السعودي والأجنبي.. الكل شاهد ما حدث، وخرجنا من ‎الهلال بشكل غير لائق“.

وناشد ”آل معمر“ ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ووزير الرياضة عبد العزيز بن تركي آل سعود، النظر في الأوضاع، وما يصدر من الحكام.

🎥 مسلي آل معمر رئيس #النصر في تصريحات لوسائل الإعلام🎙️: • تضررنا من الحكم السعودي والأجنبي.. الكل شاهد ما حدث

• خرجنا من #الهلال بشكل غير لائق

• أناشد ولي العهد ووزير الرياضة النظر في الأوضاع وما يحدث من الحكام#النصر_الهلال pic.twitter.com/u02ToGgY3h — صحيفة الرياضية (@ariyadhiah) February 21, 2022

كما أعاد ”مسلي آل معمر“ تغريدة الاتحاد السعودي لكرة القدم التي كتب فيها عبر حسابه على موقع ”تويتر“: ”المهمة اكتملت، الهلال يحجز بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي من كأس خادم الحرمين الشريفين، تهانينا للهلال“.

وجاءت تغريدة الاتحاد السعودي لكرة القدم بعد فوز الهلال 2/1 على النصر في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين على ملعب مرسول بارك في العاصمة الرياض.

وصعد الهلال إلى نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد فوزه 2/1 على منافسه النصر في ديربي الرياض، في ربع نهائي البطولة.

وعلى ملعب مرسول بارك وضع المهاجم البرازيلي آندرسون تاليسكا نادي النصر في المقدمة في الدقيقة 17 من ضربة رأسية مستغلًا كرة عرضية من الكاميروني فينسيت أبو بكر، واحتسب الحكم الجزائري مصطفى غربال الهدف بعد الاستعانة بتقنية الفيديو ”VAR“، بسبب شكوك حول وجود تسلل على تاليسكا.

وأدرك النيجيري ”أوديون إيغالو“ التعادل للهلال في الدقيقة 62 من ضربة رأسية مستغلًا كرة عرضية من سعود عبدالحميد، فشل وليد عبدالله حارس النصر في صدها.

واحتسب الحكم للهلال ضربة جزاء سجل منها سالم الدوسري هدف التقدم للهلال في الدقيقة 80 سددها على يمين وليد عبدالله حارس النصر.