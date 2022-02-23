رياضة

وليد الفراج عن انتقادات حكم مباراة النصر والهلال: الانتصارات تتحقق في الملعب
تاريخ النشر: 23 فبراير 2022 18:29 GMT
تاريخ التحديث: 23 فبراير 2022 18:50 GMT

وليد الفراج عن انتقادات حكم مباراة النصر والهلال: الانتصارات تتحقق في الملعب

أثار الإعلامي السعودي وليد الفراج الجدل مرة أخرى بحديثه عن الأندية المتضررة من التحكيم، مؤكدًا أنه مبرر غير حقيقي. وقال "الفراج" في تغريدة عبر صفحته الرسمية على

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المصدر: فريق التحرير- إرم نيوز

أثار الإعلامي السعودي وليد الفراج الجدل مرة أخرى بحديثه عن الأندية المتضررة من التحكيم، مؤكدًا أنه مبرر غير حقيقي.

وقال ”الفراج“ في تغريدة عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: ”لن يستطيع أي اتحاد كرة قدم في العالم أن يوفر لك حكامًا يحققون الفوز“.

وأضاف: ”الانتصارات تتحقق على أرض الملعب، ويحققها لك مدرب ذكي، ولاعبون موهوبون، ولكنهم هادئون“.

واختتم: ”شحن اللاعبين وتوترهم أسرع طريق للخسارة“.

ويرى مغردون أن ”الفراج“ قصد بهذه الكلمات الرد على مسلي آل معمر رئيس نادي النصر السعودي بعد تصريحاته عقب الخسارة أمام 2/1، في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، يوم الإثنين الماضي.

وقال ”آل معمر“ بعد نهاية مباراة الهلال والنصر: ”الكل شاهد ما حدث، وخرجنا من ‎الهلال بشكل غير لائق“.

وتابع في تصريحات نقلتها صحيفة ”الرياضية“: ”تضررنا من الحكم السعودي والأجنبي.. الكل شاهد ما حدث، وخرجنا من ‎الهلال بشكل غير لائق“.

وناشد ”آل معمر“ ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ووزير الرياضة عبد العزيز بن تركي آل سعود، النظر في الأوضاع، وما يصدر من الحكام.

كما أعاد ”مسلي آل معمر“ تغريدة الاتحاد السعودي لكرة القدم التي كتب فيها عبر حسابه على موقع ”تويتر“: ”المهمة اكتملت، الهلال يحجز بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي من كأس خادم الحرمين الشريفين، تهانينا للهلال“.

وجاءت تغريدة الاتحاد السعودي لكرة القدم بعد فوز الهلال 2/1 على النصر في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين على ملعب مرسول بارك في العاصمة الرياض.

وصعد الهلال إلى نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد فوزه 2/1 على منافسه النصر في ديربي الرياض، في ربع نهائي البطولة.

وعلى ملعب مرسول بارك وضع المهاجم البرازيلي آندرسون تاليسكا نادي النصر في المقدمة في الدقيقة 17 من ضربة رأسية مستغلًا كرة عرضية من الكاميروني فينسيت أبو بكر، واحتسب الحكم الجزائري مصطفى غربال الهدف بعد الاستعانة بتقنية الفيديو ”VAR“، بسبب شكوك حول وجود تسلل على تاليسكا.

وأدرك النيجيري ”أوديون إيغالو“ التعادل للهلال في الدقيقة 62 من ضربة رأسية مستغلًا كرة عرضية من سعود عبدالحميد، فشل وليد عبدالله حارس النصر في صدها.

واحتسب الحكم للهلال ضربة جزاء سجل منها سالم الدوسري هدف التقدم للهلال في الدقيقة 80 سددها على يمين وليد عبدالله حارس النصر.

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