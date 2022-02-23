تقرير: بشكتاش يخطط لبيع تيكسيرا والتعاقد مع تاليسكا مهاجم النصر

أشارت تقارير صحفية تركية إلى أن نادي بشكتاش التركي بدأ الاستعداد للموسم الجديد، ويفكر في بيع البرازيلي أليكس تيكسيرا، على أن يتعاقد مع مواطنه أندرسون تاليسكا مهاجم النصر السعودي.

وقال موقع FANATIK التركي إنه في حال انفصال بشكتاش عن تيكسيرا في نهاية الموسم الحالي، سيلجأ إلى مواطنه تاليسكا مهاجم النصر لتعويضه، خاصة في ظل ما يتردد بشأن عدم رضا اللاعب عن الأزمة المالية التي يمر بها النصر، وفقا لما تقوله الصحف البرازيلية.

ووضع بشكتاش تاليسكا المهاجم السابق للفريق على رأس أولوياته للموسم الجديد في حال انفصاله على تيكسيرا، لكن راتب تاليسكا في النصر قد يقف عائقا أمام عودته للدوري التركي.

وانتقل تاليسكا من جوانغزهو إيفرغراند الصيني للنصر مقابل 8 ملايين يورو في بداية الموسم الحالي، ويحصل على راتب سنوي قدره ثمانية ملايين يورو، لكن الحقيقة أن ناديه السعودي يواجه صعوبات اقتصادية تجعل اللاعب يشعر بعدم الرضا.

وقال الموقع التركي أيضا إن المهاجم البالغ من العمر 28 عامًا يخطط لمغادرة النادي في نهاية الموسم، وربما يعود إلى بشيكتاش في صفقة نهائية أو على سبيل الإعارة.

ومن المرجح أن يعرض النادي التركي على تاليسكا نفس راتب تيكسيرا، فضلا عن المكافآت الإضافية، وذلك في حال التعاقد معه بشكل نهائي.

وارتدى أندرسون تاليسكا قميص بشكتاش على سبيل الإعارة بين عامي 2016-2018 وخاض خلال هذه الفترة 33 مباراة، سجل خلالها 17 هدفًا وصنع ست تمريرات حاسمة في موسمه الأول وفاز ببطولة الدوري الممتاز.

وخلال الموسم الثاني سجل 20 هدفا وصنع ثمانية في 47 مباراة، بعدما لعب في بنفيكا البرتغالي قبل انتقاله للدوري التركي ومنه إلى جوانغزهو إيفرغراند مقابل 25 مليون يورو ثم للنصر.

وسجل تاليسكا، الذي بدأ مسيرته في باهيا البرازيلي، 14 هدفا في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين يتقاسم بها صدارة هدافي المسابقة مع النيجيري أوديون إيغالو مهاجم الهلال الحالي والشباب السابق.

ويحتل النصر المركز الثاني في ترتيب الدوري برصيد 41 نقطة من 21 مباراة، متأخرا بفارق سبع نقاط عن الاتحاد المتصدر الذي خاض مباراة أقل.