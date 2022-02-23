محكمة ترفض دعوى أحمد الغامدي المدير التنفيذي بنادي النصر ضد عبدالرزاق حمدالله

رفضت محكمة سعودية، دعوى كان أقامها أحمد الغامدي، المدير التنفيذي في نادي النصر السعودي، ضد النجم المغربي عبدالرزاق حمدالله، لاعب نادي الاتحاد.

وقالت صحيفة ”الجزيرة“، يوم الأربعاء، في تغريدة عبر حسابها الرسمي ”أصدرت المحكمة الجزائية بجدة حكما لصالح اللاعب عبدالرزاق حمدالله ضد أحد الإداريين الذي رفع قضية على اللاعب، وجاء الحكم برد الدعوى لعدم الاختصاص، وكان توكل عن اللاعب في القضية المحامي الشهير فهد بارباع“.

أصدرت المحكمة الجزائية بجدة حكماً لصالح لاعب #الاتحاد عبدالرزاق حمدالله ضد أحد الإداريين الذي رفع قضية على اللاعب، وجاء الحكم برد الدعوه لعدم الاختصاص، وكان قد توكل عن اللاعب في القضية المحامي الشهير فهد بارباع . pic.twitter.com/5GJAypC52g — أحمد العجلان (@ahmad2man) February 23, 2022

كما أوضح الإعلامي محمد البكيري، عبر حسابه، أن ”المحاكم الجزائية تحكم بعدم اختصاصها في نظر الدعوى المقامة ضد حمدالله في ادعاءات أحدهم بالسب والشتم والإساءة للمملكة“.

يسجل في الملعب ⚽️

ويكسب في المحكمة ⚖️ المحاكم الجزائية تحكم بعدم اختصاصها في نظر الدعوى المقامة ضد #حمدالله في ادعاءات احدهم بالسب والشتم والإساءة للمملكة.

🔥🔥🔥 pic.twitter.com/smviPKhROD — محمد البكيري (@m_bukairy) February 23, 2022

وكتب المحامي فهد بارباع، عبر حسابه على تويتر، ملمحا لكسب القضية ”اللهم لك الحمد والشكر“.

اللهم لك الحمد والشكر 🖤 — فهد بن محمد بارباع | Fahad M.Barabaa (@fahad_barabaa) February 23, 2022

وقال الناقد الرياضي هتان النجار ”المحاكم الجزائية تنصف النجم عبدالرزاق حمدالله والقانون الرياضي، وتحكم بعدم اختصاصها في نظر الدعوى المقامة ضده في ادعاءات السب والشتم والإساءة للمملكة، شكرا للقضاء وشكرا للقانون وشكرا للعدالة“.

النصر كان فسخ عقد مهاجمه المغربي في نوفمبر الماضي من طرف واحد وبأسباب قانونية تضمن للنادي حقوقه المالية، وقد أعلن الاتحاد بعدها التعاقد مع اللاعب في صفقة انتقال حر.

ودخل اللاعب في أزمة مع أحمد الغامدي، المدير التنفيذي لنادي النصر السعودي، وتردد أن الثنائي دخل في مشاحنات وخلاف قوي قبل رحيله عن ”العالمي“.

قصة حمدالله مع النصر بدأت في 2018 حين انضم إليه قادمًا من الدوري القطري عقب فسخ عقده مع نادي الريان، وقد تألق في الموسم الأول وتُوج هدافًا للدوري السعودي، بل وخطف رقم حمزة إدريس كأفضل هداف في موسم واحد من دوري المحترفين، كما قاد النصر للفوز باللقب.

وحافظ صاحب الـ30 عامًا على مستواه وأرقامه الرائعة وتُوج هدافًا للموسم الثاني من الدوري السعودي، لكن المشاكل والأزمات بدأت تجد طريقها للاعب وعلاقته مع النصر في الموسم الثالث، سواء لأمور تعاقدية أو تعرضه للإصابات أكثر من مرة، ليرحل إلى نادي الاتحاد الذي يقدم معه أداء مميزا.

عبدالرزاق حمدالله مع الاتحاد، أسهم في تسجيل 7 أهداف خلال 6 مباريات.

ولعب النجم المغربي لقاء في ربع نهائي كأس الملك، ونجح في تسجيل هدف أمام التعاون، فيما خاض 5 مباريات مع الاتحاد في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، غاب عن التسجيل أو الصناعة أمام الفيصلي فقط.

وأحرز حمدالله هدفًا أمام فريقي الرائد والتعاون، وهدفين في شباك أبها، بجانب حصوله على ركلة جزاء، وسجل هدفًا وصنع آخر ضد النصر، بالإضافة إلى نجاحه في الحصول على ركلة جزاء.

ونجح الاتحاد في الفوز على التعاون بهدفين مقابل هدف، ليتأهل إلى نصف نهائي كأس الملك، ويواجه الفيحاء، بعدما تغلب على الباطن بالنتيجة ذاتها.