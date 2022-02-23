عدنان جستنيه: بيتروس سيعاقب.. وتصريحه محاولة لإرضاء النصر للحصول على مستحقاته (فيديو)

شدد الناقد الرياضي عدنان جستنيه، على أن إدارة نادي الفتح ستقوم بمعاقبة البرازيلي بيتروس، لاعب وسط الفريق، بعد تصريحاته التي دعم فيها النصر بعد خسارته أمام الهلال، في المواجهة التي جمعت الفريقين مؤخرا بكأس خادم الحرمين الشريفين.

وكان الهلال هزم النصر 2-1 بعدما كان متأخرًا بهدف تاليسكا في الشوط الأول، ليتأهل إلى نصف نهائي كأس الملك ويكرر انتصاره على غريمه في ثاني مباريات خروج المهزوم بينهما هذا الموسم، إذ كان فاز عليه في نصف نهائي دوري أبطال آسيا في أكتوبر الماضي.

وقال جستنيه، في تصريحات تلفزيونية ”النصر خسر أمام الهلال سابقا في وجود بيتروس، ثانيًا ذكرني تصريحه بما فعله رئيس النادي مسلي آل معمر حين ترك مباراة فريقه وما بها من مشاكل وذهب ليشاهد مباراة الاتحاد والتعاون، فلا عجَبَ!، يبدو أن بيتروس بحاجة لبعض الوقت للتخلص من الجينات التي اكتسبها خلال وجوده مع النصر“.

وأضاف ”خذ مني هذا التصريح، بيتروس سيعاقب وأيضا رئيس نادي النصر السعودي سيعاقب، ورئيس الفتح لن يترك هذا التصريح له وستكون هناك عقوبة إدارية، لكن من سيدفع الغرامة المالية للاعب، النصر أم الفتح؟.. وعندي سؤال أخير.. هل أخذ بيتروس مستحقاته المالية أو لا؟ وهل تصريحاته تلك محاولة لإرضاء النصر للحصول على مستحقاته المالية؟ الله أعلم“.

عدنان جستنيه – جدة :

سيعاقب رئيس النصر و"بيتروس" .. وتصريح "بيتروس" قد يكون ترضية لكي يأخذ مستحقاته من النصر ..

الحصاد الرياضي …@Adnan_Jas pic.twitter.com/3kRA53Xddl — قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) February 22, 2022

فيما قال الناقد الرياضي مبارك الشهري ”بيتروس لاعب خلوق جدا، وما زال يعشق النصر الذي مثله 3 سنوات ويستغربون دفاعه عنه، ومثلا ناصر الشمراني مثل الهلال من قبل وشجع الأهلي في أحد الأيام“.

مبارك الشهري :

"بيتروس" يدافع عن النصر لأنه خلوق ..

الحصاد الرياضي …@Mubark_m9 pic.twitter.com/O83eQ1AeBF — قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) February 22, 2022

وكان بيتروس، أثار الجدل بتصريحه بعدما قال إنه لو كان موجودا في ديربي النصر والهلال، بربع نهائي كأس الملك، لمنع فوز الهلال.

وقال بيتروس في تصريحات تلفزيونية بعد مشاركته في فوز الفتح على الفيصلي: ”شاهدت الديربي في ربع نهائي كأس الملك بين النصر والهلال، وأجزم بأنني لو كنت موجودا لما تمكن الهلال من الفوز ولمنعت مدافع الهلال علي البليهي من الاحتفال في ملعبنا“.

"لو كنت ألعب مع #النصر في مباراة الأمس لحققنا الفوز، و لما رقص البليهي في الملعب"

بيتروس – لاعب نادي #الفتح#الفتح_الفيصلي#قنوات_SSC pic.twitter.com/dCMbDhsACn — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) February 22, 2022

واكتسح الفتح ضيفه الفيصلي بأربعة أهداف مقابل هدف، مساء الثلاثاء، في المباراة المؤجلة بين الفريقين من الجولة العاشرة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ورفع الفتح رصيده إلى النقطة الـ24 محتلا المركز الحادي عشر، بينما تجمد رصيد الفيصلي عند 21 نقطة في المركز الثالث عشر.

النجم البرازيلي ارتدى قميص ”العالمي“ في 2018، وقد نجح في قيادة الفريق للفوز بلقب الدوري السعودي موسم 2018-2019 بتألق لافت منه في الوسط.

وعُرف عن بيتروس خلال مسيرته مع النصر حماسته ولعبه بروح قتالية كبيرة، وقد دخل في مشاكل متعددة مع المنافسين وجماهير الهلال تحديدًا لتعمده استفزازهم أحيانًا.

ولعب بيتروس مع النصر 103 مباريات في جميع البطولات المحلية والخارجية، سجل خلالها 16 هدفًا وصنع 9 وحصل على 22 بطاقة صفراء بجانب بطاقة حمراء واحدة.

وبجانب لقب الدوري السعودي، فاز بيتروس مع النصر بكأس السوبر السعودي بعد الفوز على التعاون عام 2019.