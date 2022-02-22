شقيق تاليسكا عن مباراة الهلال والنصر بكأس خادم الحرمين: أكبر سرقة في التاريخ (صورة)

نشر ”ديرلي سيلفا“ شقيق آندرسون تاليسكا مهاجم نادي النصر السعودي، عبر حسابه في موقع ”إنستغرام“، صور للأخطاء التحكيمية، التي تعرض لها النصر أمام الهلال بالأمس، ضمن منافسات ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين 2021-2022.

وتأهل الهلال إلى الدور نصف النهائي من كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم، وذلك عقب تغلبه على غريمه التقليدي النصر 2-1، اليوم الإثنين، ضمن منافسات دور الثمانية من المسابقة.

وقال ديرلي سيلفا معلقًا على الصورة: ”شكرًا تاليسكا ولاعبي النصر؛ لمواجهتهم هذا الحكم“.

وأضاف: ”أمس حدثت أكبر سرقة في التاريخ“.

وكان تاليسكا قد سخر من ”احتفال الخلاط“ الشهير الذي يقوم به سالم الدوسري، بعد إحراز هدف التعادل لفريقه، ورد الدوسري بنفس الاحتفالية عقب تسجيله هدف فوز الهلال.

وكان الاحتفال الشهير للنجم سالم الدوسري بحركة (الخلاط) مثار جدل واسع في مباراة النصر ضد الهلال في كأس خادم الحرمين الشريفين.

وبدأ الجدل حول هذا الاحتفال بعدما قام به سالم الدوسري عقب تسجيل هدف فوز الهلال في مرمى النصر في نصف نهائي دوري أبطال آسيا يوم 19 أكتوبر الماضي، وهي المباراة التي انتهت بنتيجة 2/1 لصالح الهلال.

وقام الدوسري بهذا الاحتفال الذي أثار حفيظة لاعبي النصر وتحديدا البرازيلي أندرسون تاليسكا نجم الفريق الأصفر الذي سخر من احتفالية الدوسري وقلدها بطريقة كوميدية عقب تسجيله هدف تقدم فريقه في مباراة الهلال، مساء اليوم الإثنين، في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

ورد الدوسري بنفس الاحتفالية عقب تسجيله هدف فوز الهلال على حساب النصر في مباراة ربع نهائي كأس الملك وطالب جماهير فريقه بالاحتفال بنفس الطريقة عقب إحراز الهدف الثاني الذي ضمن للهلال التأهل لنصف النهائي على حساب النصر.

سالم الدوسري يسخر من تاليسكا بفيديو عبر سناب شات (شاهد) https://t.co/lWJk0Y2Dcr pic.twitter.com/4wJinD9zQv — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) February 22, 2022

كما انفعل تاليسكا لاعب نادي النصر على سالم الدوسري لاعب الهلال في الدقيقة 57، حيث تدخل آندرسون تاليسكا على سالم الدوسري في منتصف الملعب، وسقط الدوسري أرضا، لكن هذا لم يعجب تاليسكا، الذي انفعل على اللاعب السعودي، لاعتقاده بأن التدخل طبيعي، رغم أنه دهس قدم الدوسري.

وقام لاعب النصر السابق بيتروس، في تصريحات فضائية شن بها هجومًا عنيفًا على لاعب الهلال ”علي البليهي“، عقب أحداث ديربي الهلال والنصر.

وقال بيتروس: ”لو كنت ألعب مع النصر، ليلة البارحة؛ لما رقص علي البليهي، على ملعب مرسول بارك“.

وقام البليهي بـاستفزاز جماهير النصر عقب انتهاء المباراة وقلّد البرازيلي أندرسون تاليسكا، وذلك ردا لسخريه تاليسكا، من سالم الدوسري، كما احتفل بـالرقص على أرضية ملعب ”مرسول بارك“.