سالم الدوسري يسخر من تاليسكا بفيديو عبر سناب شات (شاهد)

سخر سالم الدوسري نجم نادي الهلال السعودي، من البرازيلي أندرسون تاليسكا مهاجم النصر؛ على خلفية ما حدث في ديربي الفريقين في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وتصدر سالم الدوسري نجم الهلال السعودي المشهد في مواجهة الديربي المثيرة التي جمعت بين الهلال ومضيفه النصر على ملعب (مرسول بارك) مساء اليوم الإثنين وانتهت بفوز الهلال بنتيجة 2/1 في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وكان تاليسكا قد سخر من ”احتفال الخلاط“ الشهير الذي يقوم به سالم الدوسري، بعد إحراز هدف التعادل لفريقه، ورد الدوسري بنفس الاحتفالية عقب تسجيله هدف فوز الهلال.

ونشر الدوسري فيديو عبر حسابه الشخصي بموقع ”سناب شات“ يظهر فيه تاليسكا وهو غاضب مع تركيب صوت لطفل صغير وهو يبكي، ثم لقطة احتفال ”الخلاط“ الشهيرة.

وكان الاحتفال الشهير للنجم سالم الدوسري بحركة (الخلاط) مثار جدل واسع في مباراة النصر ضد الهلال في كأس خادم الحرمين الشريفين.

وبدأ الجدل حول هذا الاحتفال بعدما قام به سالم الدوسري عقب تسجيل هدف فوز الهلال في مرمى النصر في نصف نهائي دوري أبطال آسيا يوم 19 أكتوبر الماضي، وهي المباراة التي انتهت بنتيجة 2/1 لصالح الهلال.

وقام الدوسري بهذا الاحتفال الذي أثار حفيظة لاعبي النصر وتحديدا البرازيلي أندرسون تاليسكا نجم الفريق الأصفر الذي سخر من احتفالية الدوسري وقلدها بطريقة كوميدية عقب تسجيله هدف تقدم فريقه في مباراة الهلال، مساء اليوم الإثنين، في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

ورد الدوسري بنفس الاحتفالية عقب تسجيله هدف فوز الهلال على حساب النصر في مباراة ربع نهائي كأس الملك وطالب جماهير فريقه بالاحتفال بنفس الطريقة عقب إحراز الهدف الثاني الذي ضمن للهلال التأهل لنصف النهائي على حساب النصر.

كما انفعل تاليسكا لاعب نادي النصر على سالم الدوسري لاعب الهلال في الدقيقة 57، حيث تدخل آندرسون تاليسكا على سالم الدوسري في منتصف الملعب، وسقط الدوسري أرضا، لكن هذا لم يعجب تاليسكا، الذي انفعل على اللاعب السعودي، لاعتقاده بأن التدخل طبيعي، رغم أنه دهس قدم الدوسري.

لقطة انفعال تاليسكا على سالم الدوسري (فيديو) https://t.co/fvaj3QoQsz pic.twitter.com/juaR9Kghpy — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) February 21, 2022

وتأهل الهلال إلى الدور نصف النهائي من كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم، وذلك عقب تغلبه على غريمه التقليدي النصر 2-1، اليوم الإثنين، ضمن منافسات دور الثمانية من المسابقة.

وتقدم النصر في الدقيقة 17 عن طريق البرازيلي تاليسكا، قبل أن يدرك النيجيري أوديون إيغالو التعادل للهلال في الدقيقة 62.

وفي الدقيقة 80 سجل سالم الدوسري، هدف الفوز، والتأهل للهلال من ضربة جزاء.

وسيواجه الهلال في الدور نصف النهائي، الفائز من مباراة الشباب والأهلي، والتي تقام في وقت لاحق من اليوم الإثنين.