فرحة واحتفالات لاعبات منتخب السعودية للسيدات بعد الفوز التاريخي على سيشل (فيديو)

نشرت إدارة الكرة النسائية بالاتحاد السعودي لكرة القدم فيديو يظهر قصة أول مباراة في تاريخ منتخب السعودية الأول لكرة القدم للسيدات، التي خاضها أمام سيشل على الملعب الوطني في المالديف.

وحقق المنتخب السعودي الفوز بهدفين دون رد على نظيره سيشل.

وسيخوض منتخب السعودية الأول للسيدات مباراة أخرى مع المالديف، ومن المنتظر بعدها أن يتم إدراجه في تصنيف الفيفا الشهري.

السعودي ما يبدأ إلا بالقمة 🇸🇦#يوم_بدينا هذي قصتنا مع المنتخب الوطني الأول للسيدات 🦅💚 pic.twitter.com/UMisrymUm0 — إدارة الكرة النسائية – SAFF (@saff_wfd) February 22, 2022

وأثار خوض منتخب السعودية للسيدات أول مباراة في تاريخه ردود فعل عالمية، حيث هنأ أسطورة كرة القدم بيليه الاتحاد السعودي لكرة القدم بالحدث، واصفا إياه باليوم التاريخي لكل محب للعبة.

ويظهر في الفيديو الذي نشره الاتحاد السعودي لكرة القدم رحلة المنتخب السعودي للسيدات منذ بداية المعسكر مرورا بيوم المباراة، ثم خوض اللقاء والفوز، ثم الاحتفال في الملعب بترديد ”سعودي بس“.

وقالت تهاني الزهراني لاعبة المنتخب السعودي لإرم نيوز عن المباراة الأولى لهم، إن شعورا لا يوصف انتابها خاصة مع تحقيق الفوز.

وتطمح الزهراني ورفيقاتها للتأهل لكأس العالم للسيدات، وخوض مباريات أمام جماهير كبيرة، منقولة تلفزيونيا.