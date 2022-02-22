خالد البلطان ينفعل على مراسل تلفزيوني :"سؤالك غير محترم" (فيديو)

انفعل خالد البلطان، رئيس نادي الشباب السعودي، على مراسل تلفزيوني في تصريحات تلفزيونية بعد مباراة الشباب والأهلي في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وتأهل الهلال لنصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بالفوز على النصر بهدفين لهدف واحد، ليضرب موعدا مع الشباب الذي تأهل بدوره بالفوز على الأهلي بالنتيجة ذاتها.

حي ذا الراااس يالقادح .. يلموني فيككك 🥺🥺 pic.twitter.com/KtbGtGRsFT — مـحـمـد القحـطاني 91🇸🇦 (@KSA1989M) February 21, 2022

وفي المباراة الأخرى من نصف النهائي سيتقابل الاتحاد مع الفيحاء.

ووجه المراسل التلفزيوني سؤالا لخالد البلطان بعد المباراة ”هل الشباب قادر على الفوز على الهلال“، ليرد البلطان منفعلا ”أنا احترمك لكن سؤالك غير محترم“.

وشدد رئيس نادي الشباب على قدرة الشباب على الفوز على الهلال في مباراة نصف النهائي والتأهل إلى المباراة النهائية.

وخسر الشباب آخر مباراة جمعته بالهلال بخمسة أهداف دون رد في مسابقة الدوري السعودي للمحترفين، في مباراة شهدت انتقادات جماهيرية من قبل جماهير الشباب لخالد البلطان.

نصف نهائي كأس الملك

واكتمل المربع الذهبي بكأس ملك السعودية لكرة القدم ليضم مواجهة بين الهلال والشباب وأخرى بين الاتحاد والفيحاء.

وحوّل الهلال والاتحاد تأخرهما أمام النصر والتعاون إلى انتصارين متأخرين كما سجل الشباب هدفا قرب النهاية ليطيح بالأهلي.

وانتفض الهلال أمام غريمه النصر في الشوط الثاني ليفوز 2-1.

أنهى النصر الشوط الأول متقدما بهدف البرازيلي أندرسون تاليسكا من ضربة رأس بعد تمريرة الكاميروني فينسن أبو بكر العرضية في الدقيقة الـ17.

وتعادل النيجيري أوديون إيغالو بضربة رأس بعد مرور ساعة.

وحسم سالم الدوسري الفوز من ركلة جزاء حصل عليها بعد تعرضه لعرقلة من عبد الإله العمري ونفذها بنجاح في الدقيقة الـ80.

وخفف الانتصار من الضغوط على بطل آسيا الذي أقال مدربه ليوناردو جارديم لتراجع النتائج وأعاد تعيين رامون دياز الأسبوع الماضي.

وسيلتقي الهلال مع الشباب الذي فاز على الأهلي بالنتيجة ذاتها بعد نهاية مثيرة.

منح كارلوس جونيور التقدم للشباب من ضربة رأس في بداية الشوط الثاني وتعادل الكرواتي فيليب براداريتش من تسديدة منخفضة بعد مرور ساعة.

وسجل كارلوس جونيور هدف الفوز للشباب من ركلة جزاء احتسبت بعد اللجوء لنظام حكم الفيديو المساعد قبل خمس دقائق من النهاية.

وطالب الأهلي بركلة جزاء في اللحظات الأخيرة لكن حكم الفيديو قضى على أمله في التعادل ورفض احتساب مخالفة لصالح براداريتش.

الاتحاد يتأهل

سجل عبد الرزاق حمد الله هدفا من ركلة جزاء بطريقة ”بانينكا“ في الرمق الأخير ليكمل صحوة الاتحاد متصدر دوري المحترفين بفوز متأخر 2-1 على التعاون.

تقدم التعاون في بداية الشوط الثاني عبر سميحان النابت بتسديدة من زاوية ضيقة بعد أن أضاع حمد الله فرصة غريبة أمام المرمى. وكان بإمكان التعاون مضاعفة النتيجة لكن الحارس البرازيلي مارسيلو جروي تصدى لفرصتين خطيرتين من ليندر تاوامبا وفهد الرشيدي.

وفي المقابل أجهض مواطنه كاسيو حارس التعاون محاولات حمد الله والبديل رومارينيو لخطف التعادل.

وألغى حكم الفيديو هدفا لكل فريق في الشوط الثاني.

وانتفض الاتحاد ليتعادل عبر عبد العزيز البيشي قبل أربع دقائق من نهاية الوقت الأصلي بعد هجمة مرتدة وتمريرة متقنة من رومارينيو.

وأكد حكم الفيديو وجود لمسة يد ليحصل الاتحاد على ركلة جزاء نفذها المهاجم المغربي حمد الله بطريقة رائعة ليحسم الفوز بأعصاب باردة في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدل الضائع.

وسيلتقي الاتحاد في قبل النهائي مع الفيحاء الذي فاز 2-1 على الباطن بعد اللجوء لوقت إضافي.