وليد الفراج يفتتح حلقته بـ"الخلط".. ورد قوي من محمد العنزي (فيديو)

افتتح الإعلامي السعودي وليد الفراج برنامجه ”أكشن مع وليد“ بطريقة ”الخلط“، في إشارة إلى طريقة احتفال سالم الدوسري لاعب الهلال في هدفه على النصر في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، اليوم الإثنين.

وظهر وليد الفراج ممسكا بكأس بيده اليسرى وملعقة بيده اليمنى، وبدأ يحرك على طريقة احتفال سالم الدوسري.

وسجل سالم الدوسري هدفا من ركلة جزاء، في الدقيقة 80، ليمنح الهلال الفوز 2/1 على النصر في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، على ملعب مرسول بارك.

وفي احتفاله بالهدف، كرر سالم الدوسري طريقة احتفاله بعد هدفه الرائع على النصر أيضا في فوز الهلال 2/1 على العالمي، في نصف نهائي دوري أبطال آسيا في نوفمبر الماضي على ملعب مرسول بارك.

وقال الناقد الرياضي محمد العنزي ردا على وليد الفراج: ”اللي قاعد تخلطه هاذا ترى دافع فيه فلوس“، ليرد الفراج: ”لا بس السكر عندي ثقيل شوي“، ورد محمد العنزي: ”ترى مدفوع فيه، مبلغ وقدره، شوي شوي عليه“، ورد عليه الفراج: ”على حسب السكر“.

الهلال يفوز في مرسول بارك

وتقدم المهاجم البرازيلي آندرسون تاليسكا للنصر في الدقيقة 17 من ضربة رأسية، مستغلا كرة عرضية من الكاميروني فينسيت أبو بكر، وقد احتسب الحكم الجزائري مصطفى غربال الهدف بعد الاستعانة بتقنية الفيديو ”VAR“؛ بسبب شكوك حول وجود تسلل على تاليسكا.

واحتفل تاليسكا بطريقة ”الخلط“، وهو أسلوب احتفال سالم الدوسري في هدفه على النصر في نصف نهائي دوري أبطال آسيا، حيث فاز الهلال 2/1 على ملعب مرسول بارك في نوفمبر الماضي.

مع عبارة "اكتملت .. فعلًا ✅" ، نادي النصر ينشر حالات تحكيمية مثيرة للجدل خلال مباراة الفريق مع #الهلال التي أدارها الجزائري مصطفى غربال.#النصر_الهلال #الهلال_النصر pic.twitter.com/qiDT767Jwe — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) February 21, 2022

وسجل المهاجم النيجيري أوديون إيغالو هدف التعادل للهلال في الدقيقة 62 من ضربة رأسية، مستغلا كرة عرضية من سعود عبدالحميد، فشل وليد عبدالله حارس النصر في صدها.

واحتسب الحكم الجزائري مصطفى غربال ضربة جزاء للهلال، سجل منها سالم الدوسري هدف الفوز للزعيم في الدقيقة 80، سددها على يمين وليد عبدالله حارس النصر، ليعيد احتفاله على النصر في نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

ومن المقرر أن يلعب الهلال في نصف النهائي مع الشباب الذي تفوق 2/1 على الأهلي، في حين يلعب الاتحاد والفيحاء في نصف النهائي الثاني.

وكانت مباراة الهلال والنصر ثاني مباراة للهلال تحت قيادة مدربه الأرجنتيني رامون دياز في ولايته الثانية مع الزعيم، حيث تغلب في المباراة الأولى 5/0 على الشباب في الدوري السعودي، يوم الأحد.

وفي آخر 4 مباريات محلية بين الهلال والنصر (الدوري وكأس خادم الحرمين الشريفين وكأس السوبر السعودي)، فاز النصر في ثلاث مواجهات، بواقع 3/0 و1/0 و2/0، قبل أن يفوز الهلال اليوم الإثنين 2/1.