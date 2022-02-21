"خلاط سالم الدوسري" يثير الجدل في مباراة النصر والهلال (فيديو)

تصدر سالم الدوسري نجم الهلال السعودي المشهد في مواجهة الديربي المثيرة التي جمعت بين الهلال ومضيفه النصر على ملعب (مرسول بارك) مساء اليوم الإثنين وانتهت بفوز الهلال بنتيجة 2/1 في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وكان الاحتفال الشهير للنجم سالم الدوسري بحركة (الخلاط) مثار جدل واسع في مباراة النصر ضد الهلال في كأس خادم الحرمين الشريفين.

وتستعرض شبكة (إرم نيوز) في هذا التقرير المشاهد التي أثارت جدلا واسعا في مباراة النصر والهلال التي صارت حديث الجماهير السعودية سواء داخل الملعب أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي:

خلاط الدوسري.. وسخرية تاليسكا

وبدأ الجدل حول هذا الاحتفال بعدما قام به سالم الدوسري عقب تسجيل هدف فوز الهلال في مرمى النصر في نصف نهائي دوري أبطال آسيا يوم 19 أكتوبر الماضي وهي المباراة التي انتهت بنتيجة 2/1 لصالح الهلال.

وقام الدوسري بهذا الاحتفال الذي أثار حفيظة لاعبي النصر وتحديدا البرازيلي أندرسون تاليسكا نجم الفريق الأصفر الذي سخر من احتفالية الدوسري وقلدها بطريقة كوميدية عقب تسجيله هدف تقدم فريقه في مباراة الهلال مساء اليوم الإثنين في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

ورد الدوسري بنفس الاحتفالية عقب تسجيله هدف فوز الهلال على حساب النصر في مباراة ربع نهائي كأس الملك وطالب جماهير فريقه بالاحتفال بنفس الطريقة عقب إحراز الهدف الثاني الذي ضمن للهلال التأهل لنصف النهائي على حساب النصر.

سخرية بليهي.. وموقف الفرج

ولم يقتصر الأمر عند حدود قيام الدوسري بتكرار نفس الاحتفالية بل ذهب علي آل بليهي مدافع الهلال نحو جماهير فريقه عقب المباراة مقلدا احتفالية تاليسكا بطريقة ساخرة ليزيد الاحتفالات الهلالية بعد الفوز على النصر.

ورصدت عدسات الكاميرا أيضا موقف للاعب سلمان الفرج قائد الهلال عقب نهاية اللقاء بعد أن دخل في تلاسن مع تاليسكا وطالبه بالخروج من الملعب بعدما توجه اللاعب البرازيلي للحكم الجزائري للاعتراض عليه بعد نهاية المباراة.

غضب عارم من ابوبكر بعد احتساب ركلة الجزاء #النصر_الهلال #الهلال_النصر pic.twitter.com/ozcfYcsD1e — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) February 21, 2022

جدل تحكيمي

أثير جدل تحكيمي واسع في مباراة النصر والهلال كان بطله الحكم الجزائري مصطفى غربال الذي أدار اللقاء.

واعترض جمهور النصر ومسؤولوه على قرارات الحكم مصطفى غربال التي أثارت جدلا واسعا.

واحتسب غربال ضربة جزاء للهلال سجل منها سالم الدوسري هدف الفوز في الدقيقة 80 بعد التحام مع لاعب النصر وعاد الحكم الجزائري لمتابعة اللقطة في جهاز تقنية الفيديو وأكد قراره.

وأثارت هذه القرارات غضب مسؤولي النصر لدرجة أن مسلي آل معمر رئيس نادي النصر خرج بتصريحات إعلامية غاضبة بعد نهاية اللقاء مطالبا بالتدخل في إنقاذ الدوري السعودي من الأخطاء التحكيمية الفادحة.

وقال آل معمر: ”ما حدث الليلة غير طبيعي بالمرة، ننفق مئات الملايين لنحقق البطولات ونسعد جماهيرنا وفي لحظة يضيع لنا الحكم كل شيء والجميع شاهد ما حدث من كوارث تحكيمية في مباراة الهلال“.