مسلي آل معمر: النصر تضرر من الحكام الأجانب والمحليين

أثار مسلي آل معمر رئيس نادي النصر السعودي الجدل بعد تصريحاته عقب فوز الهلال على النصر 2/1، في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، اليوم الإثنين.

وقال آل معمر بعد نهاية مباراة الهلال والنصر: ”الكل شاهد ما حدث، وخرجنا من ‎الهلال بشكل غير لائق“.

🎥 مسلي آل معمر رئيس #النصر في تصريحات لوسائل الإعلام🎙️: • تضررنا من الحكم السعودي والأجنبي.. الكل شاهد ما حدث

• خرجنا من #الهلال بشكل غير لائق

• أناشد ولي العهد ووزير الرياضة النظر في الأوضاع وما يحدث من الحكام#النصر_الهلال pic.twitter.com/u02ToGgY3h — صحيفة الرياضية (@ariyadhiah) February 21, 2022

وتابع في تصريحات نقلتها صحيفة ”الرياضية“: ”تضررنا من الحكم السعودي والأجنبي.. الكل شاهد ما حدث، وخرجنا من ‎الهلال بشكل غير لائق“.

وناشد آل معمر ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ووزير الرياضة عبد العزيز بن تركي آل سعود النظر في الأوضاع وما يحدث من الحكام.

كما أعاد مسلي آل معمر تغريدة الاتحاد السعودي لكرة القدم التي كتب فيها عبر حسابه في موقع ”تويتر“: ”المهمة اكتملت، الهلال يحجز بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي من كأس خادم الحرمين الشريفين، تهانينا للهلال“.

وجاءت تغريدة الاتحاد السعودي لكرة القدم بعد فوز الهلال 2/1 على النصر في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين على ملعب مرسول بارك في العاصمة الرياض.

وبدا فينسيت أبو بكر غاضبًا بشدة من القرارات التحكيمية التي اتخذها الحكم الجزائري مصطفى غربال في ديربي النصر والهلال، وقال اللاعب الكاميروني عبر ”قنوات SSC“ الرياضية: ”الحكم كان سلبيا جدًا، أي لمسة يحتسبها مخالفة أو ركلة جزاء، هذا يؤثر على كرة القدم في السعودية“، ونحن في نادي النصر لا نطلب سوى العدالة التحكيمية فقط“.

وأضاف غاضبا: ”أعتقد أنه يجب أن ”نعتزل“ كرة القدم، ونلعب كرة التنس أفضل، وأؤكد لك بصحتي وصحة أولادي أن القرار خاطئ، لم تكن ركلة جزاء أبدًا“.

من جهته، أبدى البرازيلي أندرسون تاليسكا لاعب النصر غضبه الشديد عقب الخسارة أمام الهلال، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وصعد الهلال إلى نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد فوزه 2/1 على منافسه النصر في ديربي الرياض، في ربع نهائي البطولة.

وعلى ملعب مرسول بارك وضع المهاجم البرازيلي آندرسون تاليسكا نادي النصر في المقدمة في الدقيقة 17 من ضربة رأسية مستغلا كرة عرضية من الكاميروني فينسيت أبو بكر، وقد احتسب الحكم الجزائري مصطفى غربال الهدف بعد الاستعانة بتقنية الفيديو ”VAR“، بسبب شكوك حول وجود تسلل على تاليسكا.

وأدرك النيجيري أوديون إيغالو التعادل للهلال في الدقيقة 62 من ضربة رأسية مستغلا كرة عرضية من سعود عبدالحميد، فشل وليد عبدالله حارس النصر في صدها.

واحتسب الحكم للهلال ضربة جزاء سجل منها سالم الدوسري هدف التقدم للهلال في الدقيقة 80 سددها على يمين وليد عبدالله حارس النصر.