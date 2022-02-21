أحداث ساخنة بعد مباراة النصر والهلال.. احتفال علي البليهي وغضب عارم من تاليسكا (فيديو)

اشتعلت الأجواء في ملعب مرسول بارك بعد فوز الهلال 2/1 على منافسه التقليدي النصر، اليوم الإثنين، في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وبعد نهاية المباراة بفوز الزعيم وتأهله إلى نصف النهائي، احتفل علي البليهي مدافع الهلال بطريقة مثيرة في ملعب مرسول بارك، وسط صدمة كبيرة بدت على المدرب الأرجنتيني ميغيل أنخيل روسو المدير الفني لنادي النصر.

وأعاد علي البليهي إلى الأذهان احتفاله المثير في ملعب مرسول بارك أيضا بعد فوز الهلال على النصر 2/1 في نصف نهائي دوري أبطال آسيا، حيث غرس علم الهلال في منتصف الملعب، وهو ما فجر غضبا كبيرا.

كما أظهرت الكاميرات غضبا كبيرا من جانب المهاجم البرازيلي آندرسون تاليسكا لاعب النصر، حيث ظهر وهو يلوح بيده، قبل أن يتوجه إلى غرف الملابس.

وبدأت الإثارة مبكرا بعدما سجل تاليسكا هدفا للنصر في الدقيقة 17، ليحتفل على طريقة سالم الدوسري لاعب الهلال أمام النصر في نصف نهائي دوري أبطال آسيا في نوفمبر الماضي.

غضب تاليسكا بعد نهاية مباراة #النصر_الهلال وتأهل الزعيم لنصف نهائي #كاس_خادم_الحرمين_الشريفين بعد فوزه في مرسول بارك 2-1. pic.twitter.com/tlurvLX1bt — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) February 21, 2022

ورغم أن الهلال لم يسدد أي تسديدة على مرمى النصر في الشوط الأول من إجمالي 4 تسديدات، إلا أن النيجيري أوديون إيغالو حقق التعادل للهلال في الشوط الثاني، وبالتحديد في الدقيقة 62 من ضربة رأسية مستغلا كرة عرضية من سعود عبدالحميد، فشل وليد عبدالله حارس النصر في صدها.

واحتسب الحكم الجزائري مصطفى غربال ضربة جزاء للهلال سجل منها سالم الدوسري هدف التقدم للزعيم في الدقيقة 80، حيث سدد الكرة على يمين وليد عبدالله حارس النصر، ليقلب الهلال تأخره 0/1 إلى فوز درامي بنتيجة 2/1 ويتأهل إلى نصف النهائي، حيث سيلعب مع المتأهل من مباراة الأهلي والشباب.

وفي آخر 4 مباريات محلية بين الهلال والنصر (الدوري وكأس خادم الحرمين الشريفين وكأس السوبر السعودي)، فاز النصر في ثلاث مواجهات، بواقع 3/0 و1/0 و2/0، قبل أن يفوز الهلال اليوم الإثنين 2/1.

نادي الهلال يقلب الطاولة على النصر ويتأهل لنصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين (فيديو) https://t.co/n3cSsmdevI pic.twitter.com/Cr9QH7rqhc — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) February 21, 2022

وسيتجدد التنافس بين الهلال والنصر على ملعب مرسول بارك أيضا عندما يتواجهان يوم 3 مارس المقبل في قمة مباريات الجولة الـ23 من الدوري السعودي للمحترفين.

ويملك النصر 41 نقطة من 21 مباراة، ويحتل المركز الثاني في ترتيب الدوري السعودي، مقابل 34 نقطة للهلال من 18 مباراة في المركز الرابع.