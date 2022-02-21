لقطة انفعال تاليسكا على سالم الدوسري (فيديو)

انفعل المهاجم البرازيلي آندرسون تاليسكا لاعب نادي النصر على سالم الدوسري لاعب الهلال في المباراة التي تجمع العالمي والزعيم في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين على ملعب مرسول بارك اليوم الإثنين.

وفي الدقيقة 57، تدخل آندرسون تاليسكا على سالم الدوسري في منتصف الملعب، وسقط الدوسري أرضا، لكن هذا لم يعجب تاليسكا، الذي انفعل على اللاعب السعودي، لاعتقاده بأن التدخل طبيعي، رغم أنه دهس قدم الدوسري.

وسجل آندرسون تاليسكا الهدف الأول في المباراة بعدما تقام للنصر في الدقيقة 17، من ضربة رأس بعد كرة عرضية لعبها الكاميروني فينسيت أبو بكر، وهو النتيجة التي انتهى عليها الشوط الأول.

ونجح نادي الهلال في تسجيل هدف التعادل بتوقيع لاعبه النيجيري أوديون إيغالو في الدقيقة 62 من ضربة رأس بعد كرة عرضية من سعود عبدالحميد.

ومن المقرر أن يلعب المتأهل من مباراة الهلال والنصر في نصف النهائي مع المتأهل من مباراة الأهلي والشباب، التي تقام في وقت لاحق، في حين يلعب الاتحاد مع الفيحاء في نصف النهائي الثاني.

يشار إلى أن نادي النصر نجح في الفوز 2/0 على الهلال في ديسمبر الماضي في الدوري السعودي للمحترفين، ليثأر من الهلال الذي فاز عليه 2/1 في نصف نهائي دوري أبطال آسيا في نوفمبر الماضي.

وفي آخر 10 مباريات بين ناديي الهلال والنصر في مختلف المسابقات فاز النصر في 5 مواجهات، في حين حقق الهلال الفوز 4 مرات، وتعادلا مرة وحيدة، أما آخر مواجهة بين الفريقين في كأس خادم الحرمين الشريفين فكانت في المباراة النهائية للموسم 2019/2020 حيث حقق الهلال الفوز بنتيجة 2/1.

يذكر أن مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين تقام بداية من دور الـ16 بمشاركة أندية دوري المحترفين السعودي للعام الثاني على التوالي؛ بسبب ضغط جدول المباريات في الموسم الجديد الذي سيشهد التصفيات الآسيوية المشتركة، إلى جانب مشاركات الأندية السعودية في دوري أبطال آسيا.

والنادي الأهلي هو أكثر نادٍ توج بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين وفي رصيده 13 لقبًا، ويأتي بعده الهلال والاتحاد وقد حصد كل منهما 9 ألقاب، في حين نال النصر لقب كأس خادم الحرمين الشريفين 6 مرات، مقابل 3 ألقاب للشباب.