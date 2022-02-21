نادي الهلال يقلب الطاولة على النصر ويتأهل لنصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين (فيديو)

صعد نادي الهلال إلى نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد فوزه 2/1 على منافسه النصر في ديربي الرياض، اليوم الإثنين، في ربع نهائي البطولة.

وعلى ملعب مرسول بارك وضع المهاجم البرازيلي آندرسون تاليسكا نادي النصر في المقدمة في الدقيقة 17 من ضربة رأسية مستغلا كرة عرضية من الكاميروني فينسيت أبو بكر، وقد احتسب الحكم الجزائري مصطفى غربال الهدف بعد الاستعانة بتقنية الفيديو ”VAR“، بسبب شكوك حول وجود تسلل على تاليسكا.

وسجل تاليسكا ثالث أهدافه ضد الهلال في ثالث مباراة له ضد الزعيم مع النصر، وانتهى الشوط الأول على تقدم النصر 1/0 على الهلال.

ولم يسدد الهلال أي تسديدة على مرمى النصر في الشوط الأول من إجمالي 4 تسديدات.

وأدرك النيجيري أوديون إيغالو التعادل للهلال في الدقيقة 62 من ضربة رأسية مستغلا كرة عرضية من سعود عبدالحميد، فشل وليد عبدالله حارس النصر في صدها.

احتسب الحكم للهلال ضربة جزاء سجل منها سالم الدوسري هدف التقدم للهلال في الدقيقة 80 سددها على يمين وليد عبدالله حارس النصر

وكانت هذه ثاني مباراة للهلال تحت قيادة مدربه الأرجنتيني رامون دياز في ولايته الثانية مع الزعيم، حيث تغلب في المباراة الأولى 5/0 على الشباب في الدوري السعودي يوم الأحد.

وفي آخر 4 مباريات محلية بين الهلال والنصر (الدوري وكأس خادم الحرمين الشريفين وكأس السوبر السعودي)، فاز النصر في ثلاث مواجهات، بواقع 3/0 و1/0 و2/0، قبل أن يفوز الهلال اليوم الإثنين 2/1.

ومن المقرر أن يلعب الهلال في نصف النهائي مع المتأهل من مباراة الشباب والأهلي، في حين يلعب الاتحاد والفيحاء في نصف النهائي الثاني.

سجل رامون دياز

ويملك رامون دياز مدرب الهلال سجلا مميزا أمام النصر، عندما كان مدربا للهلال موسمي 2016/2017، و2017/2018، إذ حقق الفوز في 3 مباريات، وتعادل مرتين، وخسر مرة وحيدة وكانت في نصف نهائي كأس ولي العهد.

وقاد دياز الهلال في مباراة الدور الأول موسم 2016/2017 على إستاد الملك فهد الدولي، وانتهت على نتيجة التعادل 1/1.

وفي الدور الثاني حقق دياز أكبر نتيجة في تاريخ مباريات الفريقين في الدوري السعودي، بالفوز 5/1.

والتقى الفريقان في الدور الأول موسم 2017/2018، وفاز الهلال 2/1، وانتهت مباراة الدور الثاني بالتعادل 2/2.

ولعب الهلال والنصر في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين موسم 2016/2017، وفاز الهلال 2/0.