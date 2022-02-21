مباراة النصر ضد الهلال.. تاليسكا يرد على احتفال سالم الدوسري (فيديو)

يبدو أن المهاجم البرازيلي آندرسون تاليسكا مهاجم نادي النصر استغل هدفه في مرمى الهلال، اليوم الإثنين، ليرد على احتفال سالم الدوسري لاعب الزعيم في احتفاله في فوز الهلال على النصر في دوري أبطال آسيا.

ويلعب الهلال والنصر على ملعب مرسول بارك في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وسجل آندرسون تاليسكا هدفا للنصر في الدقيقة 17 من مباراة الهلال والنصر، من ضربة رأسية مستغلا كرة عرضية من الكاميروني فينسيت أبو بكر، وقد احتسب الحكم الهدف بعد الاستعانة بتقنية الفيديو ”VAR“، بسبب شكوك حول وجود تسلل على تاليسكا.

واستخدم تاليسكا يديه للاحتفال بذات الطريقة التي احتفل بها سالم الدوسري في هدفه على النصر في نصف نهائي دوري أبطال آسيا في نوفمبر الماضي وهو الهدف الذي جعل النتيجة 2/1 للهلال ليتأهل إلى المباراة النهائية بدوري أبطال آسيا قبل أن يفوز باللقب فيما بعد.

وبعد مواجهة نصف نهائي دوري أبطال آسيا تواجه الفريقان في الدوري السعودي للمحترفين في ديسمبر الماضي وفاز النصر 2/0 بهدفي فينسيت أبو بكر وأندرسون تاليسكا.

وسجل تاليسكا ثالث أهدافه أمام الهلال في ثالث مواجهة مع النصر ضد الهلال في مختلف المسابقات.

وآخر مواجهة بين الهلال والنصر في كأس خادم الحرمين الشريفين كانت في نهائي 2020 وفاز فيها الهلال بنتيجة 2/1.

ويلعب المتأهل من مباراة الهلال والنصر في نصف النهائي مع المتأهل من مباراة الشباب والأهلي، علما أن الاتحاد يلاقي الفيحاء في نصف النهائي الثاني.

مشوار الفريقين

وتأهل نادي النصر إلى ربع النهائي بعدما تخطى عقبة منافسه الاتفاق في دور الستة عشر بهدف دون رد في شهر ديسمبر الماضي.

وصعد نادي الهلال بعد تفوقه على الرائد بنتيجة 2/0 في دور الستة عشر.

البرازيلي تاليسكا لاعب النصر السعودي يُسجل هدفه الثالث في الهلال بتاريخه خلال 3 مباريات#النصر_الهلال pic.twitter.com/D6XoVTaOwP — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) February 21, 2022

وأقيم آخر لقاء جمع بين الفريقين في بطولة كأس الملك يوم 1 أبريل 2017 وفاز الهلال بثنائية دون رد.

يشار إلى أن النادي الأهلي هو أكثر نادٍ توج بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين وفي رصيده 13 لقبًا، ويأتي بعده الهلال والاتحاد وقد حصد كل منهما 9 ألقاب، في حين نال النصر لقب كأس خادم الحرمين الشريفين 6 مرات، مقابل 3 ألقاب للشباب.