رد فعل عبد الرزاق حمد الله تجاه ميدران بعدما حاول إفساد نقطة الجزاء (فيديو)

لم يتردد المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله دفع الإسباني ألفارو ميدران في مباراة الاتحاد والتعاون في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين اليوم الإثنين.

ومنح حكم المباراة ركلة جزاء للاتحاد في اللحظات الأخيرة من المباراة ليتقدم عبد الرزاق حمد الله لتسديدها.

أحبك عهداً و وعداً و عمراً يا ساطي 💛

" مــــــــــرجلـــــــــــه بـــــــــــــــس " pic.twitter.com/jT8qN8CUHR — المدرج ميديا (@AImodrj_m) February 21, 2022

وقبل أن يسددها حمد الله حاول الإسباني ألفارو ميدران إفساد نقطة الجزاء في محاولة لإفشال عبد الرزاق حمد الله لكن المهاجم المغربي دفع اللاعب الإسباني بشكل قوي.

وقلب نادي الاتحاد تأخره 0/1 إلى فوز درامي ومثير بنتيجة 2/1 على منافسه التعاون في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، ليتأهل إلى نصف نهائي البطولة.

وانتهى الشوط الأول بنتيجة التعادل السلبي قبل أن يسجل سميحان ضيدان النابت هدفا للتعاون في الدقيقة 53، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، مستغلا تمريرة من ألفارو ميدران.

وسجل عبدالعزيز علي البيشي هدف التعادل للاتحاد في الدقيقة 86 بتسديدة يسارية من داخل منطقة الجزاء بعد كرة من البرازيلي رومارينيو.

ومنح الحكم الاتحاد ركلة جزاء سجل منها المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله هدف التأهل للاتحاد في الدقيقة 90+6.

ونجح الاتحاد في الفوز على التعاون بعدما تعادلا مرتين بنتيجتي 1/1 في الدوري السعودي الموسم الحالي.

وفي وقت لاحق يلعب الهلال مع النصر على ملعب مرسول بارك، كما يواجه الشباب منافسه الأهلي في ربع النهائي.

وتقام مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين بداية من دور الـ16 بمشاركة أندية دوري المحترفين السعودي للعام الثاني على التوالي، بسبب ضغط جدول المباريات في الموسم الجديد الذي سيشهد التصفيات الآسيوية المشتركة، إلى جانب مشاركات الأندية السعودية في دوري أبطال آسيا.

يشار إلى أن النادي الأهلي هو أكثر نادٍ توج بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين وفي رصيده 13 لقبًا، ويأتي بعده الهلال والاتحاد وقد حصد كل منهما 9 ألقاب، في حين نال النصر لقب كأس خادم الحرمين الشريفين 6 مرات، مقابل 3 ألقاب للشباب.

ويوم 23 نوفمبر الماضي أعلنت إدارة النصر، رسميًا، إنهاء العلاقة التعاقدية مع حمدالله بسبب قانوني مشروع، وبحسب لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم، لافتةً إلى احتفاظ النادي بجميع الحقوق المالية والقانونية المترتبة على ذلك أمام الجهات القضائية المختصة.

ويوم 16 ديسمبر، أعلن نادي الاتحاد، رسميًا، التعاقد مع عبدالرزاق حمدالله، بعقد يمتد لموسم ونصف الموسم.