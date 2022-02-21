الاتحاد يقهر التعاون ويتأهل لنصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين (فيديو)

قلب نادي الاتحاد تأخره 0/1 إلى فوز درامي ومثير بنتيجة 2/1 على منافسه التعاون في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، اليوم الإثنين، ليتأهل إلى نصف نهائي البطولة.

وانتهى الشوط الأول بنتيجة التعادل السلبي قبل أن يسجل سميحان ضيدان النابت هدفا للتعاون في الدقيقة 53، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، مستغلا تمريرة من ألفارو ميدران.

وسجل عبدالعزيز علي البيشي هدف التعادل للاتحاد في الدقيقة 86 بتسديدة يسارية من داخل منطقة الجزاء بعد كرة من البرازيلي رومارينيو.

ومنح الحكم الاتحاد ركلة جزاء سجل منها المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله هدف التأهل للاتحاد في الدقيقة 90+6.

ونجح الاتحاد في الفوز على التعاون بعدما تعادلا مرتين بنتيجتي 1/1 في الدوري السعودي الموسم الحالي.

الفيحاء يهزم الباطن

وفي مباراة ثانية تفوق الفيحاء 2/1 على الباطن بعد التمديد، ليضرب الفيحاء موعدا مع الاتحاد.

وتقدم ألكسندر تراجكوفسكي للفيحاء في الدقيقة 56، وتعادل يوسف الجبلي من ضربة جزاء للباطن في الدقيقة 66. وسجل باناغيوتيس تاختيدس من ضربة جزاء أيضا هدف التأهل للفيحاء في الدقيقة 117.

وفي وقت لاحق يلعب الهلال مع النصر على ملعب مرسول بارك، كما يواجه الشباب منافسه الأهلي في ربع النهائي.

وتقام مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين بداية من دور الـ16 بمشاركة أندية دوري المحترفين السعودي للعام الثاني على التوالي؛ بسبب ضغط جدول المباريات في الموسم الجديد الذي سيشهد التصفيات الآسيوية المشتركة، إلى جانب مشاركات الأندية السعودية في دوري أبطال آسيا.

يشار إلى أن النادي الأهلي هو أكثر نادٍ توج بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين وفي رصيده 13 لقبًا، ويأتي بعده الهلال والاتحاد وقد حصد كل منهما 9 ألقاب، في حين نال النصر لقب كأس خادم الحرمين الشريفين 6 مرات، مقابل 3 ألقاب للشباب.