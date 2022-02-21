تهاني الزهراني لاعبة منتخب السعودية للسيدات: أطمح للعب مباريات منقولة تلفزيونيا وأريد الوصول لمستوى رونالدو

سافرت تهاني الزهراني (٢٦ عاما) رفقة منتخب المملكة العربية السعودية إلى المالديف من أجل كتابة تاريخ جديد لكرة القدم النسائية في المملكة العربية السعودية، حيث خاض منتخب سيدات المملكة مباراته الرسمية الأولى أمام سيشل.

نجح المنتخب السعودي للسيدات في الفوز على سيشل في مباراة الأولى تاريخيا، وهو ما قال عنه الأسطورة بيليه، إنه يوم سعيد لكل محب لكرة القدم حول العالم.



‏وقالت تهاني الزهراني لـ ”إرم نيوز“ إنها تلعب كرة القدم منذ طفولتها، لكنها بدأت الأمر بشكل احترافي منذ 4 سنوات، حيث بدأت مع فريق العاصفة بجدة، ثم انتقلت بعدها للعب مع فريق الليث الأبيض بجدة أيضا.

خاض فريق الليث الأبيض منافسات أول دوري رسمي لكرة القدم للسيدات في تاريخ السعودية، وهو ما وصفته تهاني بالتجربة الرائعة، حيث ترى أن هذا الدوري سيكون بداية انطلاقة كرة القدم للسيدات، وانتشار الرياضة للنساء بشكل أفضل من السنوات السابقة.

معسكر المالديف

بداية الاستعداد للسفر إلى المالديف كانت بمعسكر داخلي في مدينتي جدة والرياض، ثم انطلقت اللاعبات إلى المالديف لخوض مباراتي سيشل والمالديف.

‏تقول تهاني عن المعسكر :“اللهم لك الحمد كان معسكر جدا احترافي اشتغلنا على أنفسنا من البداية ولازلنا متواصلين بالعمل مع الجهاز الفني وبإذن الله ما نخيب ظنهم فينا وراح نحقق هدفنا“.

و‏ترغب تهاني ورفيقاتها في منتخب المملكة العربية السعودية للسيدات في كأس العالم، وترى أن الأمر سيتحقق بفضل ما تمتلكه هي وزميلاتها من إصرار وشغف وتحدٍّ“.

ومضت قائلة عن اللعب في كأس العالم :“لا شيء مستحيل“.

‏المدربة الألمانية

قبل عدة أشهر تعاقد الاتحاد السعودي لكرة القدم مع المدربة والمحاضرة الألمانية مونيكا؛ للإشراف على منتخب السيدات، وتؤكد تهاني الزهراني أن المدربة دائما تقول لهن :“إذا كنت وحدك ستصل أسرع ولكن إذا كنا فريقا سنصل لأبعد“.

وتابعت: ”معها سنصل لأبعد“.

ولم تنقل مباراة السعودية وسيشل على الهواء مباشرة في أي قناة، لكن الجماهير شاهدوا المباراة من الملعب، وأغلبهم من منسوبي السفارة السعودية بالمالديف، الذين حضروا إلى الملعب الوطني من أجل مؤازرة بنات وطنهم.

‏وتقول تهاني عن الأمر: ”نطمح للعب مباريات فيها جماهير، طبعا كرة القدم دون جماهير لا شيء، فنتمنى حضور الجماهير والبث التلفزيون لمبارياتنا“.

منتخب السعودية للسيدات يبدأ مشواره الرسمي بفوز وشباك نظيفة (صور) https://t.co/t7j8EQN7ky pic.twitter.com/QQTJIEACIM — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) February 20, 2022

واختارت تهاني النجم سلمان الفرج قائد منتخب السعودية كلاعبها السعودي المفضل، بينما اختارت كريستيانو رونالدو كلاعب عالمي مفضل، وترغب اللاعبة السعودية في تحقيق مسيرة كبيرة مثل كريستيانو، حيث وضعت لنفسها تحديا لتحقيق ذلك.

وضعت تهاني تغريدة عبر تويتر مرفقة صورة لرونالدو مع تعليق :“ ي اصير زيك ( ف مهارات الكورة ) او افضل منك او اعتزل لعب الكورة“.

كما تحب اللاعبة السعودية من بين نجمات كرة القدم الأسطورة البرازيلية‏ مارتا.

‏وتتوقع تهاني التي تشجع النادي الأهلي السعودي، انتشارا أكبر للعبة كرة القدم للسيدات في السعودية مع تكوين فرق سيدات للأندية الشعبية كالهلال والنصر والاتحاد والأهلي، وتشدد على أن منتخب السعودية يمتلك لاعبات مميزات كلهن يكملن بعضهن.

وسيخوض منتخب السعودية مباراة ثانية أمام منتخب المالديف، بعدها سيتم إدراجه ضمن تصنيف الاتحاد الدولي لمنتخبات كرة القدم للسيدات.