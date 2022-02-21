الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة النصر ضد الهلال في كأس خادم الحرمين الشريفين

تتجه الأنظار، اليوم الاثنين، إلى ملعب ”مرسول بارك“ في العاصمة السعودية الرياض لمتابعة لقاء الديربي المرتقب الذي يجمع بين النصر والهلال ضمن منافسات ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وترصد ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة النصر ضد الهلال.

الموعد والقنوات الناقلة

تنطلق المباراة في الساعة السادسة و25 دقيقة بتوقيت السعودية.

وتذاع المباراة عبر قناة SSC 1 بصوت المعلق مشاري القرني عبر تقنية HD وبصوت المعلق عبد العزيز السبر عبر تقنية SD.

مشوار الفريقين

تأهل النصر إلى ربع النهائي بعدما تخطى عقبة منافسه الاتفاق في دور الستة عشر بهدف دون رد في شهر ديسمبر الماضي.

وصعد الهلال بعد تفوقه على الرائد بنتيجة 2-0 في دور الستة عشر.

وفاز النصر بآخر لقاء جمعه ضد الهلال بنتيجة 2-0 يوم 16 ديسمبر الماضي في بطولة الدوري.

وأقيم آخر لقاء جمع بين الفريقين في بطولة كأس الملك يوم 1 أبريل 2017 وفاز الهلال بثنائية دون رد.

أسلحة النصر

يرفع النصر مع مدربه الأرجنتيني ميجيل روسو شعار البحث عن الفوز لمواصلة المشوار في بطولة كأس الملك.

وفرض روسو حالة من التركيز الشديد ولم تصدر أي تصريحات إعلامية عن المدير الفني بشأن مواجهة الهلال، ولكن اللافت أن الصراع الأرجنتيني خارج الخطوط بين روسو ومواطنه رامون دياز الذي يقود الهلال هو العنوان الأبرز في هذه المواجهة.

ومن المرجح أن يعتمد روسو على تشكيلة تضم حارس المرمى وليد عبد الله وأمامه رباعي خط الدفاع عبد الإله العمري وعلي لاجامي وسلطان الغنام ومنصور الشمري.

ويقود خط الوسط عبد الله الخيبري وبجواره أنسيلمو وعلي الحسن مع ثلاثي الهجوم أندرسون تاليسكا وخالد الغنام أو جلال الدين مشاريبوف مع القناص فينسنت أبو بكر.

أوراق الهلال

يدرك رامون دياز جيداً أنه تولى قيادة الهلال في توقيت صعب للغاية بعدما رحل المدرب ليوناردو جارديم عقب الخسارة برباعية أمام الأهلي المصري في كأس العالم للأندية.

قدم الهلال بداية ممتازة مع دياز أمام الشباب في لقاء الديربي بالدوري ويسعى دياز لاستكمال صحوة الزعيم أمام النصر.

ويستمر غياب الثنائي محمد كنو وماتيوس بيريرا عن صفوف الهلال للإيقاف بعد طردهما في لقاء الأهلي بمونديال الأندية كما يغيب محمد البريك للإصابة.

ومن المنتظر أن يعتمد دياز على تشكيلة تضم حارس المرمى عبد الله المعيوف وأمامه رباعي خط الدفاع علي آل بليهي وجانج هيون سو وسعود عبد الحميد وياسر الشهراني.

ويقود خط الوسط جوستافو كويلار وأمامه سلمان الفرج ويمينا أندريه كاريلو ويساراً سالم الدوسري وفي الهجوم موسى ماريغا وأوديون إيغالو.

وقال مختار مختار، مدرب الوحدة السعودي الأسبق، لـ“إرم نيوز“، إن مباراة الهلال والنصر دائما خارج التوقعات.

وأوضح أن الهلال لديه قيادة فنية جديدة بعد تولي رامون دياز وهو مدرب يعلم تماماً أجواء الفريق والكرة السعودية، كما أن خبراته ستساعد لاعبي الهلال.

وأشار إلى أن النصر فريق مميز ولديه قدرات هجومية رائعة بوجود فينسنت أبوبكر وتاليسكا وبالتالي فالمباراة ستكون صعبة للغاية.