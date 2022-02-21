التشكيل والموعد والقنوات الناقلة لمباراة الشباب ضد الأهلي في كأس خادم الحرمين الشريفين

يخوض فريق الشباب اختبارا صعبا أمام منافسه الأهلي، مساء اليوم الاثنين، ضمن منافسات دور الثمانية ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وترصد ”إرم نيوز“ في التقرير الآتي أبرز ملامح مواجهة الشباب ضد الأهلي في ربع نهائي كأس الملك.

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الساعة الثامنة و40 دقيقة.

وتذاع المباراة عبر قناة SSC5 بصوت المعلق فهد العتيبي.

🏆 كأس خادم الحرمين الشريفين

📅 الاثنين 21 فبراير

⌚️ 8:40 pm

⚽️ دور الثمانية #الأهلي_الشباب #أغلى_الكؤوس pic.twitter.com/2D4qNLArN9 — النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) February 20, 2022

مشوار الفريقين

تأهل الشباب إلى ربع نهائي كأس الملك بعد تخطيه عقبة ضمك بفوز ساحق بخماسية دون رد.

وصعد الأهلي بعد تفوقه على الفيصلي بنتيجة 2-1 في ثمن النهائي.

وفاز الشباب في آخر مواجهة ضد الأهلي على ملعب الأخير يوم الـ1 من يناير الماضي بالدوري بنتيجة 4-3.

ولم يفز الأهلي في آخر 5 لقاءات جمعته بالشباب بينما كان آخر لقاء جمع الفريقين في كأس الملك يوم الـ1 من مايو 2014 وفاز الشباب بنتيجة 3-0.

الشباب.. ومصالحة الجماهير

يتطلع الشباب إلى مصالحة جماهيره بعد الهزيمة القاسية أمام الهلال في لقاء الديربي بنتيجة 5-0 في الدوري، يوم الخميس الماضي.

ويحشد المدرب البرازيلي بريكليس شاموسكا المدير الفني للشباب، أسلحته لتخطي عقبة الأهلي والتأهل إلى نصف نهائي كأس الملك.

ومن المرجح أن يعتمد شاموسكا على تشكيلة تضم حارس المرمى فواز القرني وأمامه رباعي خط الدفاع إياغو سانتوس وأحمد شراحيلي وفواز الصقور ومتعب الحربي.

ويقود خط الوسط حسين القحطاني وبجواره إيفر بانيغا وباولينهو وعلى الأطراف هتان باهبري وكارلوس جونيور مع المهاجم لوسيانو فييتو.

صباح الخير! ☀️ اليوم المُنتظر في أغلى الكؤوس. 🏆

الـدور الـربـع الـنـهـائـي مـــســـتـــوى الحماااااس⁩ 💯 pic.twitter.com/eWvu4AKFiJ — الاتحاد السعودي لكرة القدم (@saudiFF) February 21, 2022

الأهلي.. وطموح التتويج

يأمل الأهلي مواصلة مشواره في كأس الملك بحثًا عن التتويج باللقب هذا الموسم.

ويتطلع المدرب البلجيكي بيسنيك هاسي لاستغلال تعثر الشباب أمام الهلال وتأثير هذه الهزيمة نفسيّا على لاعبي منافسه من أجل تحقيق الفوز.

ويعتمد هاسي على تشكيلة تضم حارس المرمى محمد الربيعي وأمامه رباعي خط الدفاع أليوسكي ودانكلير ومحمد المجحد وفهد حمد.

ويقود خط الوسط فرانك كوم وبجواره فيليب وأمامهما عبد الرحمن غريب وفي الهجوم عمرو السومة وأيمن يحيى وكارلوس إدواردو.

وقال عمرو أنور، مدرب الاتحاد السعودي الأسبق، لـ“إرم نيوز“، إن الشباب فريق مميز هذا الموسم والخسارة بخمسة أهداف أمام الهلال ستكون دافعًا قويًّا للاعبين لمصالحة الجماهير.

وأشار إلى أن الأهلي لديه عناصر تمتلك الخبرات خاصة عمر السومة، بجانب إدواردو وفرانك كوم؛ ما يجعل المباراة متكافئة إلى حد بعيد بين الفريقين.