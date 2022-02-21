مباراة الهلال ضد النصر.. تاليسكا يقترب من تحقيق رقم قياسي جديد

كشفت تقارير صحفية أن البرازيلي أندرسون تاليسكا، لاعب وسط فريق النصر السعودي، سيصبح خامس لاعب يسجِّل في ثلاثة ديربيات متتالية بين الهلال والنصر، في حقبة دوري المحترفين، إذا أحرز هدفًا اليوم الاثنين، خلال المواجهة التي تجمع الفريقين ضمن ربع نهائي كأس الملك.

وتقام مباراة النصر والهلال على ملعب جامعة الملك سعود، وذلك ضمن منافسات دور ربع النهائي من الكأس.

وكان تاليسكا قد أحرز هدفين في شباك الهلال الصيف الماضي، الأول ضمن نصف نهائي دوري أبطال آسيا، حيث انتهى بفوز الهلال (2-1) في أكتوبر الماضي، والثاني ضمن الدوري، عندما انتصر فريقه بهدفين نظيفين في ديسمبر الماضي.

ووفقا لما ذكرته صحيفة ”الرياضية“، سيعادل تاليسكا إذا سجل اليوم، ما فعله محمد السهلاوي، والمغربي عبد الرزاق حمد الله، مهاجما النصر السابقان، وناصر الشمراني، والفرنسي بافيتمبي غوميز، مهاجما الهلال السابقان.

وكان قد تمكَّن الأربعة، وحدهم، من التسجيل في ثلاثة ديربيات متتالية بين الفريقين ضمن حقبة دوري المحترفين، الممتدة منذ صيف 2008.

ويتفوَّق السهلاوي، مهاجم الحزم الحالي، على اللاعبين الثلاثة الآخرين، لعدم اكتفائه في مرتين بالتسجيل في ثلاثة ديربيات متتالية، ووصوله في الأولى إلى أربعة ديربيات، وفي الثانية إلى ستة.

وكان المدرب روسو بحسب صحيفة ”الميدان الرياضي“، قد وضع سيناريو الوصول إلى ركلات الترجيح، حال تعادل الهلال والنصر.

وقام روسو بتحديد 5 لاعبين من أجل تسديد ركلات الجزاء، هم البرازيليان أندرسون تاليسكا وأنسيلمو، والأرجنتيني بيتي مارتينيز، والكاميروني فينسينت أبو بكر، وخالد الغنام.

ويأتي النصر في المركز الثاني بجدول ترتيب دوري المحترفين السعودي برصيد 41 نقطة، وبفارق 7 نقاط عن الاتحاد ”المتصدر“، من 13 فوزا، و7 تعادلات، و6 هزائم، وسجل الفريق 39 هدفا، واستقبلت شباكه 24 هدفا.

وتفوق النصر في آخر مواجهة أمام الهلال بهدفين دون رد وذلك في الديربي الذي كان مؤجلاً بينهما من الجولة الثامنة من بطولة الدوري السعودي.

وكان قد تأهل النصر إلى دور ربع نهائي البطولة عقب فوزه على الاتفاق بهدف نظيف، وصعد الهلال على حساب الرائد بهدفين نظيفين.

ويعيش النصر ظروفا جيدة مع المدرب أنخيل روسو الذي قاد الفريق منذ توليه المسؤولية في 10 مباريات، حتى الآن، وحقق 9 انتصارات بينما خسر مباراة وحيدة كانت في الكلاسيكو أمام الاتحاد بـ3-0 بالجولة الـ20 من الدوري السعودي.