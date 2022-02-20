الأهلي السعودي ينتظر مصير كارتيرون مع الزمالك

كشفت مصادر قريبة الصلة بإدارة النادي الأهلي السعودي برئاسة ماجد النفيعى دخلت في مفاوضات مع المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون لقيادة الفريق الأول لكرة القدم في النادي الجداوي، بعد أنباء اقتراب رحيله عن النادي الأبيض.

وبحسب تلك المصادر التي تحدثت لـ“إرم نيوز“ فإن إدارة الأهلي تنتظر حسم مصير كارتيرون مع الزمالك، للإعلان رسميًا عن توليه مقاليد الإدارة الفنية للأهلي السعودي.

وأصبحت أيام كارتيرون معدودة داخل القلعة البيضاء بعد النتائج السلبية التي يحققها الفريق في الدوري المصري ودوري أبطال أفريقيا.

أحمد مرتضى منصور: أبوجبل لم يوقع لأي ناد آخر.. ولو أردنا تغيير كارتيرون سنعلن عن ذلك https://t.co/hGNIt1uoQb pic.twitter.com/5GtBGHEL5t — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) February 20, 2022

وأشارت تلك المصادر إلى أن تولي كارتيرون مسؤولية تدريب الأهلي السعودي متوقف على جلسة الحسم بين المدرب وإدارة الزمالك لبحث فك العقد بالتراضي أو تقليل الشرط الجزائي.

وقالت مصادر قريبة من إدارة الزمالك لـ“إرم نيوز“ إن مجلس الإدارة بقيادة مرتضى منصور مقتنعة برحيل المدرب الفرنسي وإن الأقرب لخلافته بصورة مؤقتة هو محمد حلمي رئيس قطاع الناشئين في النادي.

ويحتل الأهلي المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 25 نقطة من 21 مباراة، بفارق 5 نقاط عن منطقة الهبوط.

وشنت جماهير الأهلي السعودي، هجومًا كبيرًا على هاسي، وانتقدته كثيرا بعد المستويات الضعيفة له في بطولة الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم، كما وصل إلى أن البعض طالب برحيله عن الفريق، في أقرب وقت ممكن.

يعرف كارتيرون البالغ 51 عاما بأنه مدافع كرة قدم فرنسي معتزل وهو المدرب الحالي لنادي الزمالك المصري.

وسبق للمدرب الفرنسي خوض تجربة في الملاعب السعودية حيث درب النصر السعودي في 2017.

وعين كارتيرون مدربا لنادي ديجون الفرنسي في 2009 الفرنسي ثم انتقل لتدريب منتخب مالي في 2011 وتحت قيادته حل المنتخب ثالثا في بطولة أمم أفريقيا لكرة القدم.

وتولى كارتيون أيضا تدريب فريق تي بي مازيمبي الكونغولي 2013 حيث قاد الفريق للفوز بلقب دوري أبطال أفريقيا 2015، وبعدها الحصول على المركز السادس في كأس العالم للأندية لكرة القدم 2015.

وقام بتدريب عدد من الأندية العربية مثل وادي دجلة، والأهلي المصري، والرجاء البيضاوي المغربي والتعاون السعودي وحاليا الزمالك.