رياضة

منتخب السعودية للسيدات يبدأ مشواره الرسمي بفوز وشباك نظيفة (صور)
تاريخ النشر: 20 فبراير 2022 18:05 GMT
تاريخ التحديث: 20 فبراير 2022 19:20 GMT

منتخب السعودية للسيدات يبدأ مشواره الرسمي بفوز وشباك نظيفة (صور)

نجحت لاعبات المنتخب السعودي في الفوز على سيشل بهدفين دون ردٍ على الملعب الوطني في المالديف.

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المصدر: فريق التحرير- إرم نيوز

حقق منتخب السعودية الأول لكرة القدم للسيدات الفوز بهدفين دون ردٍ في أول مباراة يخوضها على المستوى الرسمي.

ونجحت لاعبات المنتخب السعودي في الفوز على سيشل بهدفين دون ردٍ على الملعب الوطني في المالديف.

وأحرزت ”البندري مبارك“ لاعبة المنتخب السعودي للسيدات أول أهداف منتخب بلادها في التاريخ في الدقيقة 14 من زمن المباراة.

وعززت ”مريم التميمي“ تقدم المنتخب السعودي بالهدف الثاني عن ركلة جزاء في الدقيقة 49.

ودخلت الألمانية ”مونيكا ستاب“ مدربة المنتخب السعودي للسيدات، بـ”تشكيل تاريخي“ لأول فريق يخوض أولى مبارياته، اليوم، أمام سيشل، وجاء كالتالي:

حراسة المرمى: سارة خالد

خط الدفاع: بيان صدقة – لانا عبدالرزاق – تالا الغامدي – لين محمد.

خط الوسط: ليان جوهري – مريم التميمي – سارة حمد.

خط الهجوم: البندري مبارك – نورة إبراهيم – البندري هوساوي.

وسيخوض المنتخب السعودي للسيدات مباراة أخرى مع منتخب المالديف، في 24 من الشهر الجاري، في مدينة ”ماليه“ في جمهورية المالديف.

ومن المنتظر أن يدخل منتخب السعودية لكرة القدم للسيدات تصنيف الفيفا بعد هاتين المباراتين.

وتُعد هاتان المواجهتان الأوليين في تاريخ المنتخب السعودي للسيدات، وذلك تمهيدًا لدخولهن في التصنيف الشهري للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” رسميًا.

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