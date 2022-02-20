منتخب السعودية للسيدات يبدأ مشواره الرسمي بفوز وشباك نظيفة (صور)

حقق منتخب السعودية الأول لكرة القدم للسيدات الفوز بهدفين دون ردٍ في أول مباراة يخوضها على المستوى الرسمي.

ونجحت لاعبات المنتخب السعودي في الفوز على سيشل بهدفين دون ردٍ على الملعب الوطني في المالديف.

البندري مبارك تكتب التاريخ وتسجل أول هدف في تاريخ المنتخب السعودي للسيدات https://t.co/uFFJTkJfaJ pic.twitter.com/xRgYPiMn68 — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) February 20, 2022

وأحرزت ”البندري مبارك“ لاعبة المنتخب السعودي للسيدات أول أهداف منتخب بلادها في التاريخ في الدقيقة 14 من زمن المباراة.

وعززت ”مريم التميمي“ تقدم المنتخب السعودي بالهدف الثاني عن ركلة جزاء في الدقيقة 49.

ودخلت الألمانية ”مونيكا ستاب“ مدربة المنتخب السعودي للسيدات، بـ”تشكيل تاريخي“ لأول فريق يخوض أولى مبارياته، اليوم، أمام سيشل، وجاء كالتالي:

في أول مباراة للمنتخب السعودي للسيدات في التاريخ يحققن الانتصار على سيدات سيشل وديا بنتيجة 2-0 سجل الهدفين البندري مبارك ومريم التميمي#معًا_نصنع_التاريخ#السعودية_سيشل pic.twitter.com/22oFBboL03 — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) February 20, 2022

حراسة المرمى: سارة خالد

خط الدفاع: بيان صدقة – لانا عبدالرزاق – تالا الغامدي – لين محمد.

خط الوسط: ليان جوهري – مريم التميمي – سارة حمد.

خط الهجوم: البندري مبارك – نورة إبراهيم – البندري هوساوي.

وسيخوض المنتخب السعودي للسيدات مباراة أخرى مع منتخب المالديف، في 24 من الشهر الجاري، في مدينة ”ماليه“ في جمهورية المالديف.

احتفالية أول هدف في تاريخ منتخب السعودية لكرة القدم سيدات 👩 #السعودية #السعودية_سيشل pic.twitter.com/o65cF4AWZh — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) February 20, 2022

ومن المنتظر أن يدخل منتخب السعودية لكرة القدم للسيدات تصنيف الفيفا بعد هاتين المباراتين.

وتُعد هاتان المواجهتان الأوليين في تاريخ المنتخب السعودي للسيدات، وذلك تمهيدًا لدخولهن في التصنيف الشهري للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” رسميًا.