رسميًا.. محمد كنو وبيريرا يغيبان عن مباراة الهلال ضد النصر في كأس الملك

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم إيقاف ثنائي الهلال‬⁩، ماثيو بيريرا، ومحمد كنو، بعد طردهما خلال مباراة الهلال أمام الأهلي المصري في كأس العالم للأندية، ليتأكد غياب الثنائي في مواجهة النصر، غدًا الإثنين.

وأعلن الهلال عبر حسابه على موقع ”تويتر“ أن الاتحاد الدولي لكرة القدم قرر إيقاف ماثيو بيريرا مباراتين مقابل 3 مباريات لكنو، وبالتالي سيغيب الثنائي عن مباراة الهلال أمام النصر، غدًا الإثنين، في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وبدأ إيقاف الثنائي من مباراة الهلال أمام الشباب في الجولة الـ21 من الدوري السعودي، يوم الخميس الماضي.

ويحل الهلال ضيفًا على النصر، غدًا الإثنين، في قمة ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين على ملعب مرسول بارك.

وطرد الحكم الثنائي في مواجهة الهلال أمام الأهلي المصري قبل أيام في مباراة تحديد المركز الثالث في كأس العالم للأندية، التي فاز تشيلسي بلقبها.

وتلقى الهلال 3 أهداف في الشوط الأول، وهدفًا في الشوط الثاني، ليخسر 0/4 أمام الأهلي في مباراة تحديد المركز الثالث في كأس العالم للأندية، التي فاز بلقبها تشيلسي بفوزه 2/1 على بالميراس البرازيلي.

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وتلقى ”ماثيو بيريرا“ بطاقة حمراء في الدقيقة 14، بعد تدخله العنيف على قدم عمرو السولية لاعب الأهلي، وكذلك تلقى محمد كنو البطاقة الحمراء في الدقيقة 28، بعد اعتدائه على ياسر إبراهيم مدافع الأهلي دون كرة في الدقيقة 28، ليلعب الهلال بـ9 لاعبين لأكثر من ساعة.

وحقق الأهلي الميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية بعد الفوز 4/0 على الهلال، وسجل ياسر إبراهيم هدف الأهلي الأول، من تسديدة رأسية من داخل منطقة الجزاء، في الدقيقة الثامنة.

وستكون مباراة الهلال والنصر الثانية للمدرب الأرجنتيني رامون دياز مع الزعيم بعد عودته للفريق، يوم الإثنين الماضي، وفي أول مباراة معه فاز الهلال 5/0 على الشباب قبل أيام في الدوري السعودي للمحترفين.

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وقال الهلال إن رامون دياز سيتولى تدريب الفريق الأول بموجب عقد حتى نهاية الموسم الحالي.

وسبق أن تولى رامون دياز، البالغ من العمر 62 عامًا، تدريب الهلال، من أكتوبر 2016 حتى فبراير 2018، كما تولى تدريب نادي الاتحاد السعودي.

وكان النصر قد تغلب 2/0 على الهلال، في ديسمبر الماضي، في الدوري السعودي، بعد نحو شهرين من فوز الهلال على النصر 2/0 في نصف نهائي دوري أبطال آسيا.