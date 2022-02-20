شاهد تشكيل أول منتخب يمثل السعودية في مباراة كرة قدم للسيدات (إنفوغرافيك)

أعلنت الألمانية مونيكا ستاب مدربة المنتخب السعودي للسيدات، عن ”التشكيل التاريخي“ لأول فريق يخوض أولى مبارياته اليوم أمام سيشل.

وتكتب كرة القدم في السعودية تاريخا جديدا، عندما يخوض المنتخب الوطني للسيدات أولى مبارياته أمام جزر سيشل، اليوم الأحد.

ويحل المنتخب السعودي للسيدات ضيفا على منتخب سيشل اليوم، 20 من شهر فبراير، قبل أن يخوض مباراته الثانية ضد منتخب المالديف في 24 من الشهر ذاته بمدينة ”ماليه“ بجمهورية المالديف.

وتعتبر هاتان المباراتان هما الأوليان في سجلات المنتخب الوطني الأول، تمهيدا لدخوله التصنيف الشهري للاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“ بشكل رسمي.

وفيما يلي أول تشكيل لمنتخب السعودية للسيدات:

حراسة المرمى: سارة خالد

خط الدفاع: بيان صدقة – لانة عبدالرزاق – تالة الغامدي – لين محمد.

خط الوسط: ليان جوهري – مريم التميمي – سارة حمد.

خط الهجوم: البندري مبارك – نورة إبراهيم – البندري هوساوي.

يذكر أن المدربة الألمانية مونيكا تحدثت بأن الهدف من هاتين المباراتين هو اكتساب الخبرة، قائلة: ”هدفنا أن تكتسب اللاعبات الخبرة اللازمة للعب المباريات الدولية، بالإضافة إلى أننا نسعى إلى دخولنا بشكلٍ رسمي لتصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم“.

وعن الآلية التي اتبعتها لاختيار اللاعبات، قالت في تصريحات نقلتها صحيفة ”الشرق الأوسط“ السعودية: ”منذ سبتمبر (أيلول) الماضي بدأنا البحث عن لاعبات يُمكن بهن البدء في مشوار المنتخب الوطني وخوض منافساته الرسمية والدولية، ونسعى من خلال هذا المعسكر إلى خلق التجانس الذي نبحث عنه قبل لعب مباراتي سيشل والمالديف الشهر المقبل“.

وأضافت: ”إقامة أول دوري رسمي سعودي من خلال دوري المناطق ثم بطولة المملكة كان لها دور كبير في عملية الاختيار، وساعدتنا كثيرا بصفتنا جهازا فنيا، مع خوض اللاعبات مباريات تنافسية، تسهل من دورنا خلال هذا المعسكر، ونطمح إلى أن يكون المنتخب على أتم جاهزية عند المشاركة في أول بطولة رسمية“.

يذكر أن المعسكر شهد حضور ومتابعة مشرفة المنتخبات الوطنية، عالية الرشيد، التي أبدت رضاها عن الفوائد الفنية التي تحققت في المعسكر، وقدمت شكرها وتقديرها للاعبات على جهودهن وانضباطهن طوال أيام المعسكر.