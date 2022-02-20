تقرير: إيقاف الدوري السعودي في شهر رمضان بسبب دوري أبطال آسيا

كشفت تقارير إعلامية أن هناك تجاها لإيقاف مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين خلال شهر رمضان المقبل، بسبب إقامة مباريات دور المجموعات لدوري أبطال آسيا.

وتُقام في شهر أبريل/نيسان المقبل مباريات دور المجموعات من دوري أبطال آسيا عن منطقة الغرب، وتحديدا في الفترة من الـ7 إلى الـ27 من أبريل/نيسان، وهي الفترة التي تتزامن مع شهر رمضان.

ووفقًا لما ذكره برنامج ”أكشن مع وليد“، فإن دوري المحترفين السعودي سيضطر لتأجيل مباريات الدوري إلى شهر مايو المقبل وعدم إقامتها في رمضان المقبل، حيث تقام منافسات دوري أبطال آسيا المقرر إقامتها في الفترة من الـ7 إلى الـ27 من أبريل المقبل.

وستقوم 4 أندية سعودية بالمشاركة في دور المجموعات من دوري أبطال آسيا، وهي: (الهلال، بطل الدوري السعودي)، و(الشباب، وصيف الدوري)، و(الفيصلي، بطل كأس خادم الحرمين الشريفين)، و(التعاون، رابع الدوري)، حيث يشارك بدلًا من الاتحاد، ثالث الدوري، الذي فشل في الحصول على الرخصة الآسيوية.

فيما أوضحت صحيفة ”الشرق الأوسط“ في تقرير لها، أن الاتحاد السعودي لكرة القدم تقدم بطلب للاتحاد الآسيوي، لاستضافة مجموعات أندية الغرب المقررة في أبريل في دوري أبطال آسيا، وحتى الآن لم تتضح بعد هوية منافسي السعودية على استضافة دور المجموعات في منطقة الغرب.

يُذكر أن باقي منافسات البطولة من بعد دور المجموعات تُستكمل في مطلع عام 2023 بعد انتهاء كأس العالم 2022.

وحافظ نادي الاتحاد على صدارته لجدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، وذلك بعد نهاية مباريات الجولة الـ21 من عمر المسابقة.

ويتواجد الاتحاد في الصدارة برصيد 48 نقطة، والنصر ثانيًا برصيد 41 نقطة، والشباب ثالثًا برصيد 40 نقطة، والهلال رابعًا برصيد 34 نقطة، وضمك خامسًا برصيد 33 نقطة، وأبها سادسًا برصيد 28 نقطة، والفيحاء سابعًا برصيد 27 نقطة، والرائد ثامنًا برصيد 26 نقطة، والأهلي تاسعًا والطائي عاشرًا برصيد 25 نقطة لكل فريق، والتعاون في المركز الحادي عشر برصيد 22 نقطة، والفتح والفيصلي في المركزين الثاني عشر والثالث عشر برصيد 21 نقطة لكل منهما.

وتتواجد أندية الاتفاق والباطن والحزم في المراكز من الـ14 إلى الـ16، برصيد 20 نقطة لـ الاتفاق و19 للباطن صاحب المركز الـ15، والحزم أخيرًا برصيد 14 نقطة.

📸📝| حجازي يستكمل المرحة الأولى من برنامجه العلاجي pic.twitter.com/EkptCfnp0n — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) February 19, 2022

الاتحاد يفقد خدمات حجازي لمدة 8 أسابيع

من ناحية أخرى، أعلن نادي الاتحاد السعودي استمرار غياب أحمد حجازي، مدافع الفريق ومنتخب مصر، لمدة 6 أسابيع.

وكان حجازي عاد إلى جدة قادمًا من ألمانيا، حيث كان وصل إليها مطلع فبراير الجاري، لعلاج إصابة العضلة الخلفية، التي تعرض لها مع منتخب بلاده في بطولة كأس أمم أفريقيا في الكاميرون.

وتسلم طبيب النادي تقريرا طبيا عن إصابة حجازي، يؤكد خلالها أنه سيعود إلى ألمانيا، لقضاء 6 أسابيع فترة تأهيل وعلاج طبي للإصابة.

وسيعود إلى جدة لاستكمال مرحلة التأهيل لمدة أسبوعين حتى العودة إلى التدريبات الجماعية.

وأصيب حجازي بتمزق في أوتار العضلة الضامة في أثناء كأس الأمم الأفريقية بمباراة ربع النهائي ضد المغرب، في البطولة التي حل بها المنتخب المصري وصيفا.

وبحسب التقارير الطبية فإن اللاعب سيغيب عن أهم مباريات فريقه في الدوري أمام الهلال في مؤجلة الجولة الـ 12، والديربي ضد الأهلي في الجولة الـ 22، والشباب في الجولة الـ 24، ودور الثمانية في مسابقة كأس الملك أمام التعاون.

ويلتقي الاتحاد مع التعاون يوم الاثنين، في إطار دور ربع نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.