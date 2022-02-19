تغيير نظام كأس السوبر السعودي ليشمل 4 فرق

اعتمد الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم السبت، نظاما جديدا لبطولة كأس السوبر المحلية لتضم أربعة فرق، اعتبارا من الموسم المقبل.

وعادةً كانت كأس السوبر السعودية تقام من مباراة واحدة بين بطل دوري المحترفين والفائز بكأس الملك.

لكنها ستسير على نهج كأس السوبر الإسبانية التي أقيمت مرتين في السعودية، بعد تعديل نظامها ليشمل أربعة أندية.

وسيشارك في المسابقة بدءا من موسم 2022-2023 بطل ووصيف الدوري وبطل ووصيف كأس الملك، وفي حال تكرار الفريق سيتم اللجوء لترتيب دوري المحترفين.

وتتضمن المسابقة مباراتين في الدور قبل النهائي، ثم مواجهة نهائية.

الاتحاد السعودي لكرة القدم يعتمد النظام الجديد لبطولة كأس السوبر السعودي بمشاركة 4 فرق اعتبارًا من الموسم المقبل. 🔽 pic.twitter.com/w7t4MFlu3T — الاتحاد السعودي لكرة القدم (@saudiFF) February 19, 2022

وأوضح الاتحاد السعودي، في بيان، أن الهدف من التعديل ”رفع مستوى المنافسة والقيمة التسويقية للبطولة“.

وكان فريق النصر توج بلقب كأس السوبر السعودي 2021 للمرة الثانية في تاريخه، بعد الفوز على غريمه الهلال بثلاثة أهداف دون مقابل، في المواجهة التي أقيمت بينهما بديربي العاصمة ”الرياض“، على ملعب الملك فهد الدولي.

يذكر أن نادي الهلال نجح في الفوز بلقب الدوري السعودي في الموسمين الماضيين، حيث تربع على صدارة الترتيب في موسم 2019-2020 بحصوله على 72 نقطة، متفوقا على النصر صاحب الوصافة، ثم حافظ الزعيم على لقب المسابقة في الموسم الماضي بصعوبة شديدة، بعدما جمع 61 نقطة بفارق 4 نقاط فقط عن الشباب الذي اكتفى بالمركز الثاني.

وفي الموسم الحالي، حافظ نادي الاتحاد على صدارته لجدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، وذلك بعد نهاية مباريات الجولة الـ21 من عمر المسابقة.

ويتواجد الاتحاد في الصدارة برصيد 48 نقطة، النصر ثانيًا برصيد 41 نقطة، الشباب ثالثًا برصيد 40 نقطة، الهلال رابعًا برصيد 34 نقطة، ضمك خامسًا برصيد 33 نقطة، أبها سادسًا برصيد 28 نقطة، الفيحاء سابعًا برصيد 27 نقطة، الرائد ثامنًا برصيد 26 نقطة، الأهلي تاسعًا والطائي عاشرًا برصيد 25 نقطة لكل فريق، التعاون في المركز الحادي عشر برصيد 22 نقطة، الفتح والفيصلي في المركزين الثاني عشر والثالث عشر برصيد 21 نقطة لكل منهما.

وتتواجد أندية الاتفاق والباطن والحزم في المراكز من 14 إلى 16، برصيد 20 نقطة لـ الاتفاق و19 للباطن صاحب المركز الـ15، والحزم أخيرًا برصيد 14 نقطة.