نتائج إليمنيشن تشامبر 2022: بروك ليسنر يستعيد لقب WWE.. وروندا روزي تفوز "بيد واحدة"

احتضنت المملكة العربية السعودية، نزالات عرض ”إليمنيشن تشامبر 2022″، الذي يقام داخل قبة ”سوبر دوم“ في جدة، أكبر قبة بلا أعمدة في العالم بمساحة تتجاوز 34 ألف متر مربع، حيث امتلأت المدرجات بالجماهير في القاعة التي تتسع لـ35 ألف متفرج.

وشهد العرض نزالات قوية حيث حطم الوحش بروك ليسنر منافسيه في عرض ناري لينتصر بنزال ”إليمنيشن تشامبر“ للرجال ويستعيد لقب WWE.

بدأ عرض ”إليمنيشن تشامبر 2022“ في السعودية بنزال العرض التمهيدي بين ري ميستيريو ضد ذا ميز.

وشهد النزال سيطرة ري ميستيريو الذي تغلب بدوره على ذاميز، وبعد النزال قام ميز بمهاجمة ميستيريو لكن دومينيك ساعده وقاما بالتصدي لذاميز.

لقب اليونيفرسال

النزال الثاني كان على لقب اليونيفرسال بين حامل اللقب رومان رينز ضد غولدبيرغ، ودخل رومان رينز الحلبة أولا وطلب من الجماهير السعودية ”الاعتراف به“.

وبدأ رومان رينز النزال بقوة ولكن سرعان ما عاد غولدبيرغ إلا أنه لم يصمد كثيرا أمام سيطرة رينز، وحاول إخضاع غولدبيرغ بحركة خانقة ونجح، ليعلن الحكم عن فوز رومان رينز على غولدبيرغ والاحتفاظ بلقب اليونيفرسال.

بيانكا بلير تحسم نزال السيدات

وفي نزال قوي تصارع نجمات WWE من ضمنهن ​ريا ريبلي​، و​​بيانكا بلير​​، و​ليف مورغان​ و​نيكي كروس​ وأليكسا بليس​، في غرفة الاقصاء لحجز موقع لتحدي ​بيكي لينش​ على لقب الراو للسيدات في المواجهة المقررة إقامتها ضمن نزالات راسيلمانيا 38 في أبريل المقبل.

وسرعان ما انطلقت المنافسة حيث خرجت نيكي كروس في البداية ولحقت بها دودروب قبل أن ترافقهما ريا ريبلي وليف مورغان، ليبقى الحسم بين ​بيانكا بلير وأليكسا بليس، حيث قدما مستوى مميزا قبل أن تحسم النزال بيانكا بلير وتضرب موعدا مع ​بيكي لينش​ على لقب WWE الراو للسيدات.

روندا روزي تفوز ”بيد واحدة“

وفي نزال رائع ظهرت روندا روزي ترتدي مرتدية بدلة الجودو في نزالها بجانب ناعومي ضد شارلوت فلير وسونيا ديفيل، لتنجح روندا في حسم النزال بعد ما خاضته بيد واحدة حيث ربط الحكم يدها الثانية بالحبل.

لقب راو للسيدات

وفي نزال مثير، حققت بيكي لينش الفوز على ليتا لتحافظ على لقب راو للسيدات.

نزال إليمنيشن تشامبر على لقب WWE

وشهد هذا النزال منافسة حامية بين الوحش بروك ليسنر، ضد بوبي لاشلي (حامل اللقب) وسيث رولينز، وأي جاي ستايلز، وأوستن ثيري، وريدل، لينجح ليسنر في النهاية في تحطيمهم جميعا ويستعيد لقب WWE، ليضرب موعدا بذلك ضد رومان رينز على لقب اليونفيرسال وWWE في راسلمينيا 38.