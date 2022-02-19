رفض شكوى عبد الرزاق حمد الله ضد أحمد الغامدي ونادي النصر وقبولها ضد تاليسكا

أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق، التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، رفض شكوى المغربي عبد الرزاق حمد الله، نجم الاتحاد، ضد نادي النصر والمدير التنفيذي لنادي النصر أحمد الغامدي.

وأشارت اللجنة إلى أن القرار قابل للاستئناف وفقاً للمادة (139) من لائحة الانضباط والأخلاق.

كما قبلت اللجنة شكوى حمد الله ضد لاعب نادي النصر، البرازيلي أندرسون تاليسكا بشأن الإساءة الإعلامية وتم تغريمه عشرة آلاف ريال ورد عدا ذلك من الطلبات.

كما قامت لجنة الانضباط والأخلاق بتغريم تاليسكا 20 ألف ريال بسبب الإساءة الإعلامية تجاه مسؤولي مباراة الاتحاد والنصر عبر حسابه على ”إنستغرام“.

وكان حمد الله قد تقدم بشكوى رسمية للجنة الانضباط والأخلاق يطلب من خلالها شطب أحمد الغامدي، الرئيس التنفيذي لنادي النصر.

وأشارت تقارير سابقة إلى إن طلب حمد الله بشطب الغامدي قد جاء بسبب مخالفته ميثاق اللجنة الأولمبية الدولية، والنظام الأساسي للاتحاد السعودي لكرة القدم.

بينما تقدم النجم المغربي، بشكوى رسمية للجنة الانضباط ضد البرازيلي تاليسكا نجم النصر، بسبب تصريحاته الأخيرة بحقه.

وكان تاليسكا قد ظهر في برنامج ”كورة“، وتحدث عن علاقته بالمغربي حمد الله خلال تواجده بالفريق النصراوي، والمشاكل التي حدثت بالفريق بسبب اللاعب المغربي، مؤكدا أنه فكر بالرحيل بعد 3 أشهر بسببه.

وقال تاليسكا في حواره: ”عرفت حمد الله لمدة قصيرة ويبدو أن التحاقي بالنادي سبب له شعورا بعدم الراحة، وبعد 3 أشهر قررت الرحيل بسبب مشاكله وخلقه جوا مشحونا في الفريق، لقد كانت أفكاري آنذاك تدفعني للشعور بعدم الراحة، وقمت بشراء 6 حقائب ونويت الرحيل لكنها فارغة الآن“.

وأشار: ”عند وصولي للفريق في المباراة الأولى خلق مشكلة معي، وقال للمدرب إنني لا ألعب الكرة له وأمرر لأبو بكر وبيتروس، واللاعبون الصغار يتحاشون التعامل معه، ولاحظت كثيرا في التدريبات أن حمد الله يدخل في مشادات كلامية مع اللاعبين“.

يذكر أن نادي النصر كان قد أعلن في 23 نوفمبر الماضي، عن فسخ عقد المحترف المغربي لسبب قانوني مشروع، بحسب بيان النادي، لينتقل اللاعب بعد ذلك إلى الاتحاد في فترة التسجيل الشتوية.

ووقع حمد الله مع الاتحاد في الفترة الشتوية لمدة عام ونصف العام في صفقة انتقال حر بعد انتهاء علاقته بنادي النصر.

ووضع المهاجم المغربي، بصمته مع الاتحاد، بعد 5 مباريات خاضها مع العميد، ساهم خلالها في 6 أهداف، من أصل 11 هدفا سجلهم فريقه.

وأحرز حمد الله هدفه الخامس مع الاتحاد في مرمى التعاون، مساء الخميس، في المباراة التي انتهت بالتعادل (1-1)، لحساب الجولة الـ21 من دوري المحترفين، كما صنع هدفا أمام النصر وتسبب في ركلة جزاء.

ووصل عدد أهداف المغربي، في دوري المحترفين هذا الموسم، إلى 8، منها 5 مع الاتحاد و3 بقميص النصر.

ومنذ قدوم حمد الله للاتحاد، سجل المغربي أكثر من أي لاعب في دوري المحترفين (5 أهداف).

كما تجاوز بهدفه، الأخير عدد أهداف مهاجم الهلال السابق، الفرنسي بافيتيمبي غوميز، في المسابقة، بوصوله لـ82 هدفا.