فلامنغو البرازيلي يستهدف ضم فونيس موري مدافع النصر السعودي

كشفت تقارير صحفية برازيلية، أن إدارة نادي فلامنغو البرازيلي تواصلت مع دانيل كوزيتش، وكيل أعمال الأرجنتيني فونيس موري، لاعب نادي النصر السعودي؛ لضمه في فترة الانتقالات الصيفية.

وقالت الصحف البرازيلية، إن نادي فلامنغو يريد التوصل لاتفاق مع مُمثل موري حول قيمة الرواتب قبل بدء المفاوضات الرسمية مع ناديه السعودي.

وكان الإعلامي الرياضي خورخي نيكولا، كشف سابقا أن فلامنغو البرازيلي يبحث عن مدافع لتدعيم صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة، حيث دخل النادي البرازيلي في مفاوضات مع الأرجنتيني فونيس موري.

وأوضح: ”موري يبلغ من العمر 30 عامًا وطوله 186 سم، ويرتبط بعقد مع نادي النصر، ولكنه لا يشعر بالرضا حاليًا بسبب عدم مشاركته بشكل أساسي، المدافع الأرجنتيني يلقى قبولًا في نادي فلامنغو، حيث يتم دراسة ملفه حاليًا من قبل مسؤوليه، ومن جهة اللاعب قد يوافق على تخفيض راتبه، لأنه لا يشعر بالرضا مع نادي النصر“.

وشدد: ”اسم موري قيد التقييم من جانب نادي فلامنغو حاليًا، وفي حالة تقدمهم بعرض رسمي، سيتم التفاوض مع مسؤولي النصر بشكل مباشر“.

والنصر يريد الحصول على أكبر استفادة من الصفقة حال تقدم فلامنغو بعرض جيد خلال الفترة القادمة.

Ao vivo para falar da atuação ruim, mas com vitória do São Paulo, da busca do Corinthians por técnico, do Palmeiras contra o Chelsea, zagueiro do Flamengo, Bahia, Cruzeiro e o que mais vocês quiserem saber.https://t.co/jxPBtpNLre via @YouTube — Jorge Nicola (@jorgenicola) February 10, 2022

وانضم فونيس للنصر بدوري المحترفين السعودي في 2021 قادما من نادي فياريال الإسباني، وسبق له اللعب مع نادي إيفرتون وريفر بليت، وفي 2015 بدأ باللعب مع منتخب الأرجنتين لكرة القدم.

وخاض المدافع موري البالغ 30 عاما مع النصر 18 مباراة حتى الآن بالموسم الحالي، في مسابقتي الدوري وكأس الملك.

ويجيد موري اللعب في مركز الظهير الأيسر وقلب الدفاع، ونجح في تحقيق لقب الدوري الأرجنتيني 2014، وكوبا ليبرتادوريس 2015.

وشارك في بطولتي كوبا أمريكا مع المنتخب الأرجنتيني، من بينها عام 2016 وشارك مع منتخب بلاده في 26 مباراة دولية، أحرز خلالها هدفين، فيما لعب 236 مباراة على مستوى الأندية، وتمكن من تسجيل 16 هدفا وصنع 7 تمريرات حاسمة.

ويملك النصر 41 نقطة من 21 مباراة ويحتل المركز الثاني في ترتيب الدوري السعودي.

وكان النصر قد حقق فوزا مثيرا بنتيجة 4/3 على مضيفه الباطن، في إطار مباريات الجولة الـ21 من الدوري السعودي للمحترفين، يوم الخميس.

وجاء فوز النصر على الباطن بعد أيام من الخسارة المؤثرة بنتيجة 0/3 أمام الاتحاد في الدوري السعودي، يوم الجمعة الماضي، في جدة.