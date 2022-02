فلامنغو البرازيلي يستهدف ضم فونيس موري مدافع النصر السعودي

كشفت تقارير صحفية برازيلية، أن إدارة نادي فلامنغو البرازيلي تواصلت مع دانيل كوزيتش، وكيل أعمال الأرجنتيني فونيس موري، لاعب نادي النصر السعودي؛ لضمه في فترة الانتقالات الصيفية.

وقالت الصحف البرازيلية، إن نادي فلامنغو يريد التوصل لاتفاق مع مُمثل موري حول قيمة الرواتب قبل بدء المفاوضات الرسمية مع ناديه السعودي.

وكان الإعلامي الرياضي خورخي نيكولا، كشف سابقا أن فلامنغو البرازيلي يبحث عن مدافع لتدعيم صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة، حيث دخل النادي البرازيلي في مفاوضات مع الأرجنتيني فونيس موري.

وأوضح: ”موري يبلغ من العمر 30 عامًا وطوله 186 سم، ويرتبط بعقد مع نادي النصر، ولكنه لا يشعر بالرضا حاليًا بسبب عدم مشاركته بشكل أساسي، المدافع الأرجنتيني يلقى قبولًا في نادي فلامنغو، حيث يتم دراسة ملفه حاليًا من قبل مسؤوليه، ومن جهة اللاعب قد يوافق على تخفيض راتبه، لأنه لا يشعر بالرضا مع نادي النصر“.

وشدد: ”اسم موري قيد التقييم من جانب نادي فلامنغو حاليًا، وفي حالة تقدمهم بعرض رسمي، سيتم التفاوض مع مسؤولي النصر بشكل مباشر“.

والنصر يريد الحصول على أكبر استفادة من الصفقة حال تقدم فلامنغو بعرض جيد خلال الفترة القادمة.

